Le super typhon Ragasa devrait s’affaiblir avant de frapper le Vietnam

Le super typhon Ragasa devrait atteindre 25 septembre à 7 heures les eaux au large de Quang Ninh et de Hai Phong, avec des vents de force 8 à 9 (62 à 88 km/h), avec des rafales supérieures à 11 (103-117) km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique

Le nord du golfe du Tonkin et la région nord-est seront exposés à un risque de catastrophe de catégorie 3 sur une échelle de cinq niveaux.Le 26 septembre à 7 heures, Ragasa devrait se trouver dans la région Nord-Ouest, avec des vents descendant en dessous de la force 6 (39-49 km/h). Il se déplacera vers l'ouest et continuera de s'affaiblir pour former une dépression tropicale, puis une zone dépressionnaire.

Photo: Reuters/VNA/CVN

Elle devrait se déplacer vers le nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h et continuer à faiblir. Le nord du golfe du Tonkin et la région nord-est seront exposés à un risque de catastrophe de catégorie 3 sur une échelle de cinq niveaux.

Le 26 septembre à 7 heures, Ragasa devrait se trouver dans la région Nord-Ouest, avec des vents descendant en dessous de la force 6 (39-49 km/h). Il se déplacera vers l’ouest et continuera de s’affaiblir pour former une dépression tropicale, puis une zone dépressionnaire.

Cependant, du soir du 24 au 26 septembre, de fortes pluies sont attendues dans le nord et dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An, au Centre-Nord. Les précipitations totales varieront de 100 à 250 mm, dépassant même 400 mm par endroits. Cela présente un risque d’inondations urbaines et de basses altitudes, de crues soudaines dans les petites rivières et de glissements de terrain en montagne.

Interdiction de sorties en mer

Les provinces de Quang Ninh, Ninh Binh, Hung Yên et Nghê An ont décrété une interdiction de navigation suite au passage du super typhon Ragasa. Le Département de l’agriculture et de l’environnement de la province de Quang Ninh a émis un avis suspendant temporairement les permis de navigation dans les eaux locales à partir de 10 h le 24 septembre jusqu’à la publication du bulletin final sur la tempête.

Parallèlement, le Comité populaire de la province de Hung Yên a décrété une interdiction de navigation à partir de minuit le 24 septembre. Les navires sont priés de se mettre à l’abri avant 18 h le même jour.

Les autorités de la province de Ninh Binh ont également annoncé une interdiction de navigation et pris des mesures urgentes pour faire face à l’approche du super typhon, en veillant à la sécurité absolue des habitants, en particulier des personnes âgées, des enfants, des élèves et des autres groupes vulnérables. Des protocoles de sécurité stricts ont également été appliqués aux navires en mer, aux opérations côtières et aux activités terrestres.

Le président du Comité populaire provincial de Nghê An, Lê Hông Vinh, a également publié un télégramme public interdisant tout appareillage à partir de mercredi en milieu de journée.

Ragasa ravage le Sud de la Chine

Le super typhon a touché terre dans la province du Guangdong mercredi 24 septembre, après avoir frappé Hong Kong dans la matinée, selon le Centre météorologique national chinois.

Le typhon a conservé son statut de super typhon durant 74 heures consécutives et déclenché des pluies diluviennes dans trois provinces chinoises : Guangdong, Jiangsu et Anhui. L’armée chinoise a déployé ses forces avec bateaux d’assaut, gilets de sauvetage et matériel de secours.

Plus de dix villes du Guangdong, notamment Shenzhen et Zhuhai, ont fermé écoles, marchés et commerces, tout en suspendant les transports publics. Shenzhen a annulé plus de 500 vols et paralysé l’ensemble de son réseau de transport depuis la nuit dernière : bus, taxis, métros et autoroutes à l’arrêt.

Hong Kong a activé l’alerte tempête de niveau 10, le maximum de l’échelle. Écoles, aéroports et transports ont cessé de fonctionner. Les vols commerciaux, suspendus mardi soir, le resteront jusqu’au 25 septembre.

À Taïwan (Chine), Ragasa a déclenché des glissements de terrain et la rupture d’un réservoir majeur dans le comté de Hualien. Le bilan s’élève à 14 morts, 18 blessés et des centaines de disparus.

VNA/CVN