Le train patrimonial de Hanoï fête son anniversaire avec près de 100.000 passagers

Près de 100.000 passagers ont emprunté le Train du patrimoine "Cinq Portes" de Hanoï au cours de sa première année d’exploitation, témoignant de l’attrait croissant du tourisme ferroviaire et de son mélange unique de patrimoine, de culture et d’expériences locales.

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Photo : VNA/CVN

Le train a assuré près de 400 trajets depuis son voyage inaugural le 19 août 2025, affichant un taux d’occupation moyen d’environ 80%. L’exploitation commerciale a débuté le 6 septembre, avec une fréquence d’environ un trajet par jour : au départ de la gare de Hanoï, le train dessert la gare de Tu Son (dans la province voisine de Bac Ninh) puis la gare de Long Biên (dans la capitale), avant de revenir à la gare de Hanoï.

Plutôt que de chercher uniquement à maximiser le nombre de passagers, l’exploitant limite la vente de billets - malgré une capacité de 278 places - afin de permettre aux voyageurs de circuler entre les voitures, d’assister à des spectacles culturels, de prendre des photos et d’échanger entre eux.

L’itinéraire s’articule autour du lien historique entre Thang Long (ancien nom de Hanoï), cœur de la civilisation du Dai Viêt, et Kinh Bac, une région située aujourd’hui dans la province de Bac Ninh et réputée pour son riche patrimoine culturel ainsi que ses arts traditionnels, a expliqué Tao Duc Hiêp, président de BHL, la société exploitant le train.

À Tu Son, les passagers peuvent visiter le temple Dô, lieu de culte dédié aux huit rois de la dynastie des Ly (1009-1225) ; cette étape enrichit le voyage d’une dimension historique et met en lumière le lien entre le berceau de la dynastie et Thang Long.

Photo : VNA/CVN

Le train séduit aussi bien les visiteurs nationaux qu’internationaux, notamment les familles, les groupes organisés, les entreprises et les passionnés de culture. Les touristes étrangers représentent environ 40% des passagers, avec une forte présence de visiteurs venus de France, d’Australie, de Chine et de République de Corée.

Des espaces inspirés de l’atmosphère de Hanoï, des spectacles traditionnels, une cuisine locale et un service attentionné contribuent à façonner l’expérience, tandis qu’un audioguide multilingue gratuit présente aux passagers les sites emblématiques du parcours, tels que la gare de Hanoï, la rue des cafés ferroviaires, le pont Long Biên et le fleuve Rouge.

La cuisine de saison, la musique, la décoration et les récits enrichissent l’expérience tout au long de l’année, incitant les visiteurs à revenir en différentes saisons.

Le projet a nécessité près de six ans de développement, incluant une interruption de deux ans due à la pandémie. L’exploitant prévoit désormais d’approfondir le contenu culturel et historique, d’améliorer les services, de renforcer les liens avec les destinations locales et les acteurs du tourisme, ainsi que de développer sa clientèle internationale, familiale et de groupes.

Alliant le charme du voyage ferroviaire aux récits de deux régions au riche patrimoine, ce train se forge une place unique dans le paysage touristique de la capitale.

VNA/CVN