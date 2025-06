Le tourisme vietnamien fait sa promotion au cœur de l'Europe

Le programme de promotion touristique du Vietnam, intitulé "Tournée touristique du Vietnam en Europe", s’est ouvert vendredi 27 juin à Prague, en République tchèque, attirant de nombreuses agences de voyages, partenaires touristiques et médias locaux.

L’événement était organisé par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en coordination avec l’ambassade du Vietnam en République tchèque, Vietnam Airlines et plusieurs entreprises touristiques, à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Lors de l’événement, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô Anh Phong, a souligné le rôle du tourisme comme passerelle culturelle et moteur de la coopération économique et des échanges entre les peuples.

Il a déclaré que le Vietnam considérait la République tchèque et l’Europe comme des marchés prioritaires, nécessitant des stratégies de développement touristique spécialisées et personnalisées, adaptées aux goûts locaux.

En 2024, le Vietnam accueillera près de 26.000 touristes tchèques. Au cours des cinq premiers mois de cette année, ce chiffre a atteint 16.000, démontrant un potentiel de croissance important.

La ministre conseillère de l’ambassade du Vietnam à Prague, Nguyên Diêu Linh, a souligné que ce programme renforce non seulement la coopération touristique, mais concrétise également les engagements de haut niveau entre les deux pays. Elle a affirmé que Prague, "le cœur de l’Europe", constitue un pont entre les cultures, les cuisines et les destinations touristiques du Vietnam et de la République tchèque.

Outre la présentation de produits touristiques, les participants ont pu profiter de spectacles artistiques traditionnels et déguster des plats vietnamiens typiques.

