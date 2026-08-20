Le tourisme intérieur diversifie ses produits pour profiter des vacances du 2 septembre

À l’approche des cinq jours de congé de la Fête nationale du 2 septembre, les entreprises vietnamiennes du secteur touristique diversifient leurs produits et misent davantage sur des séjours courts, flexibles et personnalisés, offrant de nouvelles expériences aux voyageurs et stimulant le marché intérieur.

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Photo : VNA/CVN

Les cinq jours de congé à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, qui interviennent cette année à la fin de l’été, sont considérés comme une occasion favorable pour stimuler le tourisme, notamment sur le marché intérieur. Pour répondre à la demande des voyageurs, de nombreuses entreprises de tourisme et de voyages ont lancé de manière proactive une gamme diversifiée de produits, privilégiant l’expérience, la flexibilité et la personnalisation.

Selon les professionnels du secteur, plutôt que d’opter pour des circuits à l’itinéraire fixe, les voyageurs s’intéressent de plus en plus à des séjours courts de deux à quatre jours, proposés à des prix raisonnables et adaptables à leurs besoins. Les produits combinant détente, découverte culturelle, gastronomie, nature et loisirs sont particulièrement prisés à l’occasion de cette période de congés.

Vũ Nguyên Minh Tri, directeur commercial de la société ADAVIGO Travel & Events, a indiqué que son entreprise ne cherchait pas à multiplier le nombre de circuits, mais à privilégier la qualité de l’expérience et la personnalisation. Cette orientation correspond à l’évolution des attentes des voyageurs, qui ne souhaitent plus seulement visiter des sites et prendre des photos, mais veulent aussi approfondir leur découverte de la culture locale et nouer un lien plus étroit avec les destinations.

Dans cette optique, ADAVIGO développe notamment des produits destinés aux voyageurs à la recherche d’expériences personnalisées, aux familles avec enfants ainsi que des formules de séjour flexibles. Outre les destinations traditionnelles, des localités montagneuses telles que Diên Biên, Son La, Hà Giang ou Tà Xùa suscitent un intérêt croissant grâce à leurs paysages naturels, leur climat et leurs expériences spécifiques, répondant aux attentes des voyageurs souhaitant éviter les lieux trop fréquentés.

Photo : VNA/CVN

À l’occasion de la Fête nationale, la tendance à combiner plusieurs types d’expériences au sein d’un même voyage se confirme également. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des sites historiques, des musées et des espaces créatifs, tout en profitant de la gastronomie, de circuits fluviaux ou encore d’activités culturelles, sportives et de loisirs organisées dans les différentes localités.

De nouvelles perspectives pour le tourisme intérieur

La réorganisation et la fusion de certaines unités administratives sont également considérées par les experts comme susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives au développement des produits touristiques intérieurs. La concentration de ressources diversifiées, telles que montagnes, cours d’eau, plaines et différents écosystèmes au sein d’un même territoire administratif, offre aux entreprises davantage de possibilités pour concevoir des circuits variés, qui nécessitaient auparavant de traverser plusieurs provinces.

Selon Trân Ngoc Triêt, responsable de la formation de l’Association des guides touristiques de Hô Chi Minh-Ville, cette évolution permet aux entreprises de passer d’une logique de circuits interprovinciaux à des produits à l’échelle d’une même province ou d’un même territoire, réduisant ainsi les temps de déplacement et les coûts d’exploitation, tout en permettant potentiellement de prolonger la durée des séjours.

Cette transformation pose toutefois certains défis. D’après Trân Ngoc Triêt, alors que les limites administratives ont changé, les habitudes du marché ne peuvent évoluer au même rythme. Les voyageurs continuent de rechercher et de choisir des destinations sous les anciennes appellations administratives, auxquelles ils sont habitués depuis de nombreuses années. Par ailleurs, les écarts de développement des infrastructures et des services entre les différentes zones d’un même nouveau territoire administratif demeurent importants, ce qui nécessite des solutions coordonnées de la part des autorités et des entreprises pour construire des produits touristiques cohérents.

Photos : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, le développement de produits touristiques locaux offre également davantage de choix aux visiteurs pendant les congés du 2 septembre. La ville évolue progressivement d’un simple point de transit vers une destination à part entière, grâce à une offre diversifiée dans les domaines de la culture, de la gastronomie, du shopping, des loisirs et du tourisme urbain. De nombreuses activités culturelles, sportives et communautaires organisées à l’occasion de la Fête nationale contribuent à enrichir l’expérience des visiteurs.

Selon Trân Thi Bao Thu, directrice du marketing et de la communication de la société par actions de voyages Vietluxtour, outre les visiteurs venus d’autres localités, une partie des habitants de Hô Chi Minh-Ville choisissent également de rester dans la ville pendant les congés pour découvrir son patrimoine culturel et profiter de son environnement urbain.

Le marché hôtelier de Hô Chi Minh-Ville continue de bénéficier d’une offre stable et d’une demande soutenue de la part des touristes internationaux, de la clientèle d’affaires et du segment MICE. Le taux d’occupation dépasse 70%, tandis que le prix moyen des chambres a progressé d’environ 20% sur un an, pour atteindre quelque 2,4 millions de dôngs par chambre et par nuit.

Photo : VNA/CVN

Selon la plateforme de voyage Agoda, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville se classent respectivement aux 5e et 7e places des destinations les plus recherchées par les voyageurs vietnamiens pour les vacances de la Fête nationale du 2 septembre. Ce résultat montre que les grandes villes demeurent des destinations attractives grâce à la diversité de leurs services, leur accessibilité et leur capacité à répondre à une large gamme de besoins.

Avec cinq jours de congé consécutifs, les voyageurs vietnamiens disposent d’un large éventail de choix, allant des destinations balnéaires aux hauts plateaux, en passant par les régions montagneuses et les grandes villes du pays. La diversification de l’offre, conjuguée à la préférence croissante pour des séjours courts, flexibles et riches en expériences, devrait contribuer à dynamiser le marché du tourisme intérieur à l’occasion de la Fête nationale.

VNA/CVN