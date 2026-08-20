Khanh Hoa mise sur "L’Odyssée des quatre baies" pour renforcer son attractivité touristique

Avec près de 500 km de côtes, des baies emblématiques et un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, Khanh Hoa entend renforcer son attractivité touristique en développant "L’Odyssée des quatre baies", un nouvel itinéraire destiné à structurer l’offre et à affirmer la marque de la province sur la scène régionale et internationale.

>> La province de Khanh Hoà s’intéresse au développement d'un écosystème halal

>> Le Vietnam vise à devenir une destination phare du tourisme médical en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Avec l’élargissement de son espace de développement, la province de Khanh Hoa dispose désormais d’un littoral de près de 500 km, le plus long du Vietnam. Ce territoire englobe notamment l’archipel de Truong Sa, qui fait partie intégrante du territoire national, ainsi que plus de 200 îlots et des baies d’une beauté exceptionnelle telles que Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh et Vinh Hy. Ces atouts naturels se combinent pour former "L’Odyssée des quatre baies", un itinéraire riche en valeurs naturelles, culturelles et expérientielles, contribuant à redéfinir l’identité de la marque touristique locale.

Nha Trang demeure le fer de lance du tourisme provincial et bénéficie d’une renommée internationale. L’attractivité de la ville repose notamment sur sa baie qui, en 2003, est devenue le 29e membre du Club des plus belles baies du monde. Cette reconnaissance internationale a consolidé la position de Nha Trang comme une destination balnéaire incontournable à l’échelle internationale.

Outre Nha Trang, la nature a doté Khanh Hoa de baies aux charmes singuliers. Vân Phong, Cam Ranh et Vinh Hy séduisent par leur caractère préservé et leurs eaux cristallines, offrant des conditions idéales pour l’écotourisme et le tourisme de luxe. Chaque baie possède également une identité culturelle propre, portée par des habitants chaleureux, simples et hospitaliers.

Photo : VNA/CVN

Le journaliste Pham Ngoc Phuong, du journal Van Hoa, estime que l’attrait réside dans la diversité de ces espaces qui, une fois reliés, racontent l’histoire profonde de cette terre et de sa culture maritime.

Dans sa stratégie de développement pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, la province ambitionne de faire de Khanh Hoa une destination touristique de premier plan dans la région. Cette ambition repose sur la création de produits touristiques emblématiques et sur une organisation spatiale cohérente.

Le développement est structuré par zones : Nha Trang et Vinh Hy associent tourisme balnéaire et patrimoine historique, tandis que le nord de Vân Phong s’oriente vers une ville à vocation internationale. Le nord de Cam Ranh et Ninh Chu se concentrent sur le développement du tourisme de villégiature destiné principalement à la clientèle nationale.

Les investisseurs développent un écosystème d’expériences comprenant des complexes de loisirs intégrés, de grands centres commerciaux, ainsi que des activités d’écotourisme et de bien-être. L’économie nocturne vient compléter cette offre, parallèlement à des événements culturels et sportifs d’envergure internationale destinés à valoriser le patrimoine local.

Photo : VNA/CVN

"L’Odyssée des quatre baies" vise ainsi à réorganiser l’espace touristique en créant des circuits continus, connectés aux réseaux de transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien.

Thai Thi Lê Hang, directrice du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, souligne que ce concept contribue à forger une nouvelle identité pour les baies, en transformant leurs atouts naturels en produits touristiques haut de gamme destinés à la clientèle internationale.

De janvier à juillet 2026, Khanh Hoa a accueilli 15,1 millions de visiteurs, soit une hausse de 38,9% sur un an, dont 5,5 millions de visiteurs étrangers (+67,2%). Les recettes touristiques ont atteint 52.143,1 milliards de dôngs.

La province ambitionne de devenir, d’ici 2030, l’un des cinq principaux pôles touristiques du pays. Avec une marque touristique de plus en plus affirmée, Khanh Hoa entend renforcer sa position parmi les destinations phares de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN