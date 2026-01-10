Le temps des cerises

La semaine dernière, c’était encore le temps des fêtes à la Une du premier numéro de 2026. Une belle occasion de se souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année, avec une santé de fer pour mener à bien les projets personnels et professionnels.

La rédaction du Courrier du Vietnam adressait ainsi ses meilleurs vœux depuis l’un de ces superbes endroits du pays - on ne les compte plus - à travers le regard d’une petite fille souriante. Le décor : le col de Pha Đin, recouvert de cerisiers en fleurs.

Cette Une s’imposait d’emblée comme une favorite pour le titre de plus belle couverture de 2026 - oui, déjà ! La fillette semblait ravie de découvrir un nouveau lieu. Elle posait dans des habits qui n’étaient pas les siens, empruntés à des familles de la minorité ethnique H’mông rouge. Depuis quelques années, il est devenu tendance de venir se faire photographier dans ces décors exceptionnels du Nord-Ouest.

Niché dans la province montagneuse de Son La (Nord), le col de Pha Đin offre des richesses inestimables et des souvenirs par milliers. Culminant à environ 1.650 m d’altitude, il relie les provinces de Điên Biên et de Son La. Incontournable, il séduit par ses paysages grandioses et ses routes sinueuses et uniques. Il figure parmi les quatre plus grands cols du Nord-Ouest du Vietnam, aux côtés d’Ô Quy Hô, de Khâu Pha et de Ma Pi Lèng.

Au-delà de ses beautés à couper le souffle, le col de Pha Đin revêt une importance historique majeure. Il fut le théâtre de batailles héroïques et de stratégies audacieuses, notamment lors de la campagne de Điên Biên Phu en 1954. Cette route raconte ainsi une histoire de courage, de détermination et de résilience. Plus qu’un simple passage, le col est devenu un symbole à la fois de la lutte pour l’indépendance et de la puissance de la nature.

Situé dans la commune de Binh Thuân, province de Son La, le site se pare, en ce début d’année, d’une palette de couleurs remarquable. Il y a bien sûr le rose des fleurs de cerisier, dont la petite fille tient fièrement un rameau, mais aussi des nuances de rouge, de violet et bien d’autres mélanges surprenants. Dans la langue de l’ethnie Thaï, Pha Đin signifie “la frontière entre le Ciel et la Terre”. Les habitants évoquent également une vaste mer de nuages, flottante et immaculée, au-dessus de la vallée d’Ang Nua.

Pour les amateurs d’aventure, la tra-versée du col de Pha Đin demeure une expérience unique. Tout est dit : cet espace est vertigineux, dépay-sant, fleuri, reposant et inoubliable. L’année 2026 sera-t-elle à cette image ? On en reparlera dans une petite année… dans une autre vallée.

Hervé Fayet/CVN