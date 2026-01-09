Réalisations et orientations du Vietnam sous l’angle des universitaires cambodgiens

D’éminents universitaires cambodgiens se sont réunis jeudi 8 janvier à l’ambassade du Vietnam à Phnom Penh pour discuter des réalisations récentes du Vietnam et de ses orientations de développement futures sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Photo : VNA/CVN

L’événement a également porté sur les grandes orientations qui devraient être définies lors du prochain XIVe Congrès national du PCV, ainsi que sur l’amitié et la coopération privilégiées entre le PCV et le Parti du peuple cambodgien (PPC).

En ouvrant la table ronde, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a souligné que le XIVe Congrès national du PCV constituent une étape cruciale dans le processus de développement du PCV et du Vietnam, un tournant déterminant pour la trajectoire de développement du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Il a souligné que, face à une évolution mondiale et régionale rapide, complexe et imprévisible, le Vietnam est confronté à des opportunités et des défis interdépendants, exigeant des décisions politiques fortes et stratégiques.

Selon le diplomate, le prochain congrès devrait non seulement dresser le bilan du quinquennat écoulé et définir les objectifs pour le suivant, mais aussi façonner une vision stratégique, une orientation à long terme et les orientations du développement national pour le milieu du XXIe siècle.

Le séminaire a offert une tribune aux chercheurs cambodgiens de renom pour présenter des analyses approfondies.

Les universitaires et analystes cambodgiens ont convenu que le XIVe Congrès national du PCV jouera un rôle important dans la définition de la voie de développement du Vietnam pour les cinq prochaines années et au-delà, en mettant en lumière une réflexion renouvelée, marquée par l’innovation, des approches novatrices et la créativité, ainsi que par des objectifs stratégiques à long terme.

Ils ont souligné le rôle du PCV dans la libération, l’édification et la défense nationale du Vietnam, ainsi que son soutien aux pays voisins, notamment le Cambodge. Ils ont également proposé des mesures pour approfondir la coopération bilatérale et hisser les relations Vietnam - Cambodge à de nouveaux sommets.

Une attention particulière a été portée aux politiques économiques mises en œuvre par le Vietnam après le congrès et à leurs implications pour la coopération économique bilatérale, avec des recommandations visant à renforcer l’efficacité et la pérennité des initiatives conjointes.

Uch Leang, président de l’Association des anciens élèves cambodgiens au Vietnam (CAVA) et analyste politique à l’Académie royale du Cambodge, a souligné l’importance du soutien politique pour stimuler le développement économique.

Il s’est dit convaincu que, sous la direction du PCV, le Vietnam a mené des politiques claires et efficaces, permettant une croissance économique rapide par rapport aux autres pays de la région.

S’adressant au à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Cambodge, il a exprimé son optimisme à l’approche du XIVe Congrès national du PCV et a formulé l’espoir que les relations Vietnam - Cambodge continueraient de s’approfondir, favorisant une coopération plus étroite en matière d’investissement, de commerce, d’échanges populaires et d’efforts conjoints pour le maintien de la stabilité et de la sécurité.

En marge de l’événement, l’ambassade du Vietnam au Cambodge a accueilli une exposition de 20 photos sur les moments marquants des relations entre les partis et entre les États vietnamiens et cambodgiens, à partir de documents d’archives de la

VNA/CVN