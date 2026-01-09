Coupe d’Asie AFC U23

La presse kirghize met en garde avant l’affrontement face au Vietnam

À quelques heures du choc décisif du deuxième match du groupe A de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026, la presse kirghize tire la sonnette d’alarme et met en garde sa sélection nationale contre la menace que représente le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Battue 0-1 par l’Arabie saoudite U23 lors de son match d’ouverture, l’équipe du Kirghizistan U23 aborde cette rencontre sous une forte pression. Réduite à dix joueurs dès la 34ᵉ minute après l’expulsion d’Arsen Sharshenbekov, la formation dirigée par l’entraîneur Edmar Lacerda se trouve dans une situation délicate. Une nouvelle défaite compromettrait sérieusement ses chances de qualification et pourrait entraîner une élimination prématurée dès la phase de groupes.

L’analyse des médias kirghizes est sans appel : le Vietnam U23 est perçu comme une équipe homogène, soudée et animée d’une détermination sans faille. Le quotidien Aki Press souligne que les joueurs vietnamiens abordent ce choc avec un capital confiance élevé après leur victoire convaincante (2-0) face à la Jordanie.

Bien que composée exclusivement de joueurs évoluant dans le championnat domestique, l’équipe des moins de 23 ans dirigée par Kim Sang-sik s’appuie sur plusieurs éléments déjà intégrés à l’équipe nationale. Cette expérience internationale est jugée par la presse de Bichkek comme un atout majeur, rendant la tâche du Kirghizistan particulièrement ardue.

De son côté, le média Sport.kg salue la rigueur tactique du Vietnam, notant avec inquiétude que les deux buts inscrits contre la Jordanie l’ont été sur coups de pied arrêtés, preuve d’une organisation méthodique et d’une discipline collective exemplaire.

Le journal Vecherniy Bishkek, tout en louant la résilience des jeunes "Faucons" qui ont tenu tête aux Saoudiens en infériorité numérique pendant près d'une heure, prévient que le Vietnam représente un défi d'une nature différente : "Le Vietnam ne possède peut-être pas le standing individuel de l'Arabie saoudite, mais c'est un collectif extrêmement cohérent. C’est le match de la dernière chance".

La rencontre se déroulera ce soir à 21h00 (heure vietnamienne) au King Abdullah Sports City Hall. Ce duel s'annonce comme une bataille tactique intense pour une place en quarts de finale.

Duel inédit entre le Kirghizistan et le Vietnam en Coupe d’Asie U23. Un succès assurerait aux Vietnamiens une place en quarts de finale, tandis qu’un nul les placerait toujours en position de force pour la suite de la compétition.

Le Vietnam bénéficie par ailleurs d’un renfort de taille : l’attaquant Nguyên Thanh Nhân a repris l’entraînement après sa blessure. Si sa titularisation reste incertaine, son retour offre au staff technique une option offensive supplémentaire, notamment pour faire la différence en cours de rencontre.

En attaque, le jeune Nguyên Lê Phát continue d’impressionner après sa première titularisation. À seulement 19 ans, il devrait conserver sa place, le Vietnam cherchant à maintenir un jeu discipliné, axé sur la maîtrise du milieu de terrain et l’exploitation des coups de pied arrêtés, un point fort déjà démontré lors de son entrée en lice le 5 janvier.

Le Kirghizistan, de son côté, devra composer avec un handicap majeur. Son milieu défensif Arsen Sharshenbekov sera suspendu après son expulsion directe face au pays hôte. Son absence, lui qui est considéré comme le principal régulateur du jeu et pilier défensif de l’équipe, risque de déséquilibrer le milieu kirghize face à une formation vietnamienne bien organisée.

À noter que le Vietnam a atteint la finale de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC en 2018, ainsi que les quarts de finale en 2022 et 2024. Pour le Kirghizistan, il s’agit en revanche d’une première participation à cette compétition continentale.

VNA/CVN