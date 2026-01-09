Le rôle important des femmes députées au forum parlementaire

L’un des points forts du style d’intervention des femmes députées à l'Assemblée nationale réside dans leur esprit de dialogue, de construction et de responsabilité. Ceci contribue à rehausser la qualité des discussions et à renforcer le consensus au sein de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Dans le processus de Dôi moi (Renouveau) et de développement du pays, l’Assemblée nationale affirme de plus en plus son rôle en tant qu’organe suprême de représentation du peuple et plus haute autorité du pouvoir de l’État. Dans ce contexte, la participation toujours plus active, responsable et empreinte de courage des femmes députées est devenue un point lumineux, contribuant à approfondir les décisions politiques liées à la vie sociale, au développement économique et au perfectionnement des institutions politiques.

L'expérience parlementaire montre que les députées ne se contentent pas de porter la voix des femmes, mais sont aussi des représentantes exemplaires du peuple, apportant une perspective humaine, globale et pragmatique au processus législatif, de contrôle et de prise de décision sur les grandes questions nationales.

Les femmes députées, force législative

Au sein de l’Assemblée nationale, la parole des femmes parlementaires est toujours étroitement liée aux enjeux sociaux les plus pressants. Des questions de bien-être social, d'égalité des sexes, de santé publique, d'éducation et de formation, de protection de l'enfance et des personnes vulnérables, aux enjeux émergents liés à la transformation numérique, au vieillissement de la population et aux migrations de travail… Leurs avis reflètent non seulement la situation actuelle, mais proposent également des solutions concrètes et réalisables, témoignant d'un sens aigu des responsabilités envers les électeurs et le peuple.

Contribuant aux discussions sur la mise en œuvre du Programme national cible de modernisation et d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation pour la période 2026-2035, la députée Chu Thi Hông Thai, de la délégation parlementaire de Lang Son, a proposé que la structure et le phasage des financements du Programme soient répartis de manière rationnelle, afin de garantir des ressources suffisantes pour des axes fondamentaux tels que la consolidation des salles de classe, la garantie de logements de fonction, ainsi que des investissements ciblés en faveur des établissements d’enseignement supérieur.

"Je propose que le gouvernement étudie une restructuration de l'allocation des capitaux en augmentant la part prévue pour la période 2026-2030 afin de garantir des ressources suffisantes pour atteindre des objectifs fondamentaux tels que la consolidation des salles de classe, des internats et le renforcement des effectifs enseignants dans les zones défavorisées. Parallèlement, il est nécessaire de définir clairement l'ordre de priorité de cette allocation, en privilégiant les zones à forte concentration de minorités ethniques, les régions montagneuses et frontalières, ainsi que les communes pauvres, afin d'induire des changements substantiels dès le départ et d'éviter de concentrer les pressions sur la période 2031-2035", a suggéré Chu Thi Hông Thai.

Au-delà du secteur social, les députées affirment de plus en plus leur rôle dans les questions économiques et de développement. Nombre d'entre elles ont formulé des observations pertinentes sur la restructuration économique, le développement de l'économie verte, l'économie numérique, le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que le développement du secteur privé et de l'économie coopérative. En adoptant une approche équilibrée entre croissance et durabilité, entre efficacité économique et équité sociale, les élues ont contribué à enrichir les décisions de l'Assemblée nationale en matière de développement.

Lors des séances de débat sur la construction et le perfectionnement des institutions politiques et juridiques, les femmes parlementaires ont notamment fait preuve d'une compétence, d'une intelligence et d'un esprit réformateur remarquables. Leurs contributions relatives à la révision des lois et au perfectionnement des mécanismes et politiques ne se limitent pas aux formulations juridiques, mais approfondissent la faisabilité, la dimension humaine et l’impact social de chaque disposition. De nombreuses interventions ont, avec franchise, mis en lumière les "goulots d’étranglement" institutionnels et les insuffisances dans l’application de la loi, formulant ainsi des recommandations visant à lever les obstacles et à créer des conditions favorables au développement.

Dialogue et responsabilité parlementaires

L'un des traits marquants de la participation parlementaire des députées est leur esprit de dialogue, leur engagement constructif et leur sens des responsabilités. Leurs interventions sont souvent préparées avec soin, s'appuyant sur des enquêtes de terrain et prenant en compte l'opinion des électeurs et des personnes concernées par les politiques. Ceci contribue à améliorer la qualité des débats et à dégager un large consensus au sein de l'Assemblée nationale.

Lors de la XVe Assemblée nationale, la députée Nguyên Thi Thuy, de la délégation parlementaire de la province de Thai Nguyên, a salué le travail législatif pour sa grande innovation et sa capacité à transformer les institutions en un atout concurrentiel. En particulier, la modification et le complément d'un article de la Constitution de 2013 fournissent un cadre constitutionnel permettant la mise en œuvre officielle d'un modèle de gouvernement local à deux niveaux, renforçant ainsi la décentralisation et la délégation de pouvoirs.

"Afin de poursuivre une réflexion novatrice en matière législative, et compte tenu du fait que les lois ne doivent traiter que des questions de cadre et de principe, de nombreuses questions d'ordre politique seront abordées par décret du gouvernement. C'est pourquoi nous proposons que le gouvernement, lors de l'élaboration des décrets relatifs à des politiques à fort impact, organise de larges consultations avant de les promulguer. Nous proposons également que les organes de l'Assemblée nationale suivent de près la rédaction des décrets et circulaires gouvernementaux et ministériels afin de garantir que l'esprit et la volonté du législateur soient bien reflétés dans leur application concrète", a déclaré la députée.

Dans le contexte où le pays promeut l’innovation, construit un État de droit socialiste et s’intègre profondément au niveau international, le rôle des représentantes de l’Assemblée nationale devient encore plus important. La participation active des femmes députées aux activités législatives et de contrôle démontre non seulement l'égalité des sexes en politique, mais contribue également à améliorer la qualité de la gouvernance nationale et à promouvoir le développement durable.

Quê Anh/CVN