La rue des fleurs Nguyên Huê du Têt du Cheval : identité vietnamienne et esprit d'intégration

Dans la soirée du dimanche 15 février 2026 (28 e jour du 12 e mois de l’Année du Serpent), Hô Chi Minh-Ville a officiellement inauguré la rue des fleurs Nguyên Huê du Têt du Cheval sous le thème ''Printemps de convergence - S’élancer avec détermination''.

Photo : VNA/CVN

Cet événement majeur, placé sous l’égide du Comité populaire municipal et coordonné par Saigontourist Group, a vu la participation du secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Lê Quôc Phong, ainsi que de hauts dirigeants du ressort central et de nombreux citoyens.

L’édition 2026 revêt une importance particulière, marquant l’émergence d’une ''mégapole internationale d'Asie du Sud-Est'' par la fusion de Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu et Binh Duong. Pour la première fois, la fête se déploie simultanément sur trois sites : la rue piétonne Nguyên Huê (quartier Saigon), Thu Dâu Môt et Vung Tàu. Le parcours s'articule autour de trois chapitres : Intégration printanière, Racines fleuries et Futur assuré.

Photo : VNA/CVN

Le point d’orgue de la fête c’est, ''Nhât ma thong dong'' (Le cheval serein), qui est une mascotte de 7 mètres s’élançant au-dessus de bambous stylisés, symbolisant une énergie ascendante. L’espace propose une double expérience : une symphonie florale de 100 000 paniers sous le soleil diurne et un spectacle de mapping technologique à la nuit tombée.

Selon Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire municipal, a affirmé que cet ouvrage culturel emblématique, pérennisé depuis deux décennies, incarne la confiance et les ambitions de la métropole. Elle a salué la créativité de Saigontourist Group ainsi que le soutien des artisans, des entreprises et des corps consulaires ayant contribué à cette œuvre riche en identité vietnamienne et ouverte sur le monde.

La Rue des fleurs Nguyên Huê 2026 accueillera les visiteurs jusqu’à 21h00 le 22 février prochain, correspondant au 6e jour du Nouvel An lunaire.

VNA/CVN