Le sud-coréen GS25 désigne une bananeraie dédiée au Vietnam

La chaîne de magasins de proximité GS25 a mis en place une bananeraie dédiée au Vietnam afin de garantir une qualité constante et de sécuriser son système d’approvisionnement en produits frais. Cette stratégie vise à réduire les aléas susceptibles de survenir lors de la distribution et à instaurer un système logistique optimisé pour les spécificités des magasins de proximité.

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Photo d'illustration : VNA/CVN

GS25, une chaîne de magasins de proximité majeure en République de Corée, a désigné une plantation de bananes Del Monte située dans la province de Tây Ninh, dans le Sud du Vietnam, comme fournisseur exclusif afin d’assurer le contrôle de la qualité et de stabiliser son approvisionnement en produits frais, a annoncé l’entreprise lundi 10 août.

GS25 a annoncé lundi 10 août qu’elle exploite, en tant qu’exploitation agréée, une bananeraie Del Monte située dans la région de Tây Ninh. L'exploitation est dotée d'installations de tri et de conditionnement optimisées pour la production de petits formats, adaptés aux contraintes de vente en magasin de proximité.

Selon GS25, la plantation se spécialise dans la culture de bananes Cavendish, principalement destinées à l’exportation vers la République de Corée et le Japon.

Des conditions pédologiques et hydriques favorables en font l’un des principaux centres de production de bananes de Del Monte au Vietnam, permettant de garantir une qualité constante et la sécurité des approvisionnements.

La production et le conditionnement sur l’exploitation sont adaptés au modèle des magasins de proximité : les bananes sont triées et emballées au Vietnam en lots de trois à cinq, plutôt que d’être importées en vrac pour être conditionnées en République de Corée.

GS25 a indiqué que cette méthode permet à l’entreprise de passer des commandes en fonction de la demande de chaque magasin, réduisant ainsi les stocks tout en améliorant l’efficacité logistique et opérationnelle.

Le principal produit issu de l’exploitation agricole désignée est la "Del Monte Fresh Week Banana", disponible dans les magasins GS25 au prix de 1.990 wons (environ 1,40 dollar) le sachet de trois à cinq bananes.

GS25 a indiqué que les bananes vietnamiennes bénéficient d’un droit de douane à l’importation de 0%, tandis que le tri et le conditionnement effectués directement au Vietnam permettent de réduire les coûts logistiques et de main-d’œuvre.

Grâce à cette collaboration, GS25 a jeté les bases d’un approvisionnement continu de plus de 200.000 sachets de bananes par mois, d’une qualité constante.

Avant de désigner officiellement cette exploitation comme son site de production dédié, GS25 a commencé à introduire les bananes provenant de cette source dans son réseau de distribution en mars 2026. À la fin juillet, le chiffre d’affaires cumulé généré par ce produit atteignait environ 700 millions de wons (plus de 500.000 dollars).

L’établissement par GS25 d’une plateforme d’approvisionnement exclusive en bananes au Vietnam illustre une tendance croissante chez les détaillants sud-coréens : le renforcement du contrôle sur les chaînes d’approvisionnement, depuis la production, le tri et le conditionnement jusqu’à la distribution.

Ce modèle permet aux entreprises de sécuriser leurs approvisionnements, de maîtriser la qualité et de réduire les coûts logistiques, renforçant ainsi la compétitivité-prix des produits frais sur le marché sud-coréen.

VNA/CVN