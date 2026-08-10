Le Vietnam attire de plus en plus de grandes entreprises américaines de semi-conducteurs

Le Vietnam a bâti une solide industrie des semi-conducteurs et de l’électronique avant de rejoindre l’initiative ITSI, attirant ainsi de grandes entreprises américaines du secteur. Intel Products Vietnam compte parmi les plus importants sites d’assemblage et de test d’Intel à l’échelle mondiale, tandis que des sociétés de conception de puces telles que Synopsys, Cadence, Marvell et Qualcomm ont établi des centres d’ingénierie et de recherche dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s’est imposé comme l’une des destinations les plus attrayantes pour les grandes entreprises américaines de semi-conducteurs, grâce à ses coûts de main-d’œuvre compétitifs, sa stabilité politique, sa situation géographique favorable et son vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE), selon le Dr. Trân Doan Huân, chercheur principal au Georgia Institute of Technology d’Atlanta.

S’adressant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) aux États-Unis, Trân Doan Huân - également responsable de la recherche et de l’innovation chez Matmerize, Inc. - a souligné plusieurs facteurs expliquant la décision américaine d’inclure le Vietnam dans le programme ITSI (International Technology Security and Innovation), établi dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act de 2022.

Selon lui, le Vietnam avait déjà bâti une solide industrie des semi-conducteurs et de l’électronique avant de rejoindre le programme ITSI, attirant ainsi de grandes entreprises américaines du secteur. Intel Products Vietnam constitue l’un des plus importants sites d’assemblage et de test d’Intel à l’échelle mondiale, tandis que des sociétés de conception de puces telles que Synopsys, Cadence, Marvell et Qualcomm ont implanté des centres d’ingénierie et de recherche dans ce pays d’Asie du Sud-Est ; ces investissements offrent au Vietnam une base pour évoluer progressivement vers des segments à plus forte valeur ajoutée de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Un partenaire stratégique pour les États-Unis

La participation du Vietnam soutient l’objectif américain de diversifier et de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs. À la suite de la pandémie de COVID-19 et dans un contexte de tensions géopolitiques, les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance excessive vis-à-vis d’un nombre restreint de pays. Plutôt que de rapatrier toute la production de semi-conducteurs sur le sol américain, le pays vise à constituer un réseau de partenaires de confiance partageant des engagements en matière de transparence, de sécurité de la chaîne d’approvisionnement et de coopération technologique.

Dans ce contexte, le Vietnam est idéalement positionné pour développer des activités d’assemblage, de test, de conditionnement et de conception de puces, contribuant ainsi à réduire la concentration au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Trân Doan Huân a également souligné l’important écosystème de fabrication électronique du Vietnam, où opèrent des entreprises majeures telles que Samsung, Foxconn et LG. Cet écosystème, conjugué à une main-d’œuvre jeune, à de solides compétences en mathématiques et en logiciels ainsi qu’à des coûts de main-d’œuvre compétitifs, offre des conditions favorables au développement du secteur des semi-conducteurs.

Les ressources humaines demeurent un atout majeur, a-t-il affirmé, notant que le Vietnam forme chaque année des dizaines de milliers d’ingénieurs dans les domaines de l’électronique, des technologies de l’information et de l’ingénierie. Bien que le nombre d’ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs reste limité, l’ITSI peut contribuer à la formation d’ingénieurs, à l’élaboration de programmes d’études, à la création de laboratoires et au renforcement de la collaboration entre universités et entreprises.

Sur le plan géopolitique, la position stratégique du Vietnam ainsi que sa politique étrangère indépendante et équilibrée font du pays un partenaire important pour les États-Unis dans la construction de chaînes d’approvisionnement technologiques plus sûres. L’élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au rang de partenariat stratégique intégral en 2023 reflète l’importance croissante du Vietnam dans la stratégie régionale américaine, la coopération dans le domaine des semi-conducteurs figurant parmi les axes clés.

Il a souligné que le ferme engagement du gouvernement vietnamien en faveur du développement des semi-conducteurs constitue un autre facteur déterminant. Le Vietnam a identifié les semi-conducteurs comme un secteur technologique stratégique, avec pour objectifs de former des dizaines de milliers d’ingénieurs, de développer des centres de conception de puces, d’attirer des investissements étrangers et de bâtir des entreprises nationales de semi-conducteurs.

L’ITSI est conçu pour soutenir les pays faisant preuve d’un engagement politique fort et désireux d’améliorer leur environnement d’investissement ainsi que leurs capacités technologiques. Le Vietnam répond parfaitement à ces critères, créant ainsi des conditions propices à ce que les programmes de soutien américains produisent des résultats à long terme, a-t-il déclaré.

Selon l’expert, outre le Vietnam, de nombreux autres pays ont été sélectionnés pour participer au programme ITSI. Toutefois, très peu d’entre eux réunissent toutes les conditions dont dispose actuellement le Vietnam : une industrie électronique de grande envergure, la présence de grandes entreprises américaines de semi-conducteurs, un vaste vivier de travailleurs techniques qualifiés, un environnement politique stable, un engagement gouvernemental fort et la capacité de s’intégrer profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La combinaison de ces facteurs fait du Vietnam l’un des partenaires stratégiques les plus importants pour les États-Unis dans le cadre du programme ITSI, a-t-il affirmé, ajoutant que la décision américaine d’inclure le Vietnam dans ce programme reflète une stratégie de coopération à long terme fondée sur les intérêts complémentaires des deux pays.

Pour les États-Unis, la coopération avec le Vietnam peut contribuer à diversifier les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs, à réduire les risques géopolitiques et à élargir leur réseau de partenaires technologiques de confiance. Pour le Vietnam, l’ITSI offre des opportunités d’accéder à des ressources, des connaissances, des technologies et des réseaux d’affaires mondiaux, jetant ainsi les bases d’une position renforcée au sein de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Le "CHIPS and Science Act" de 2022 marque un tournant majeur dans la politique américaine en matière de semi-conducteurs. Il vise non seulement à relancer la production nationale de puces, mais aussi à bâtir un écosystème complet capable de préserver le leadership technologique des États-Unis.

La coopération internationale constitue un pilier essentiel de cette stratégie. Dans le cadre de l’ITSI, les États-Unis collaborent avec des partenaires stratégiques - notamment le Vietnam, le Costa Rica, le Mexique, les Philippines et l’Indonésie - pour développer les ressources humaines, renforcer les capacités d’assemblage, de test et de conditionnement, et mettre en place des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs plus diversifiées et plus sûres.

VNA/CVN