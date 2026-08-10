Hô Chi Minh-Ville : Cap sur l'excellence de l'agriculture biologique

En vue de la 3 e cérémonie nationale de distinction des modèles pionniers de l'agriculture biologique, Hô Chi Minh-Ville a lancé la sélection de ses entreprises et coopératives les plus exemplaires. L'objectif est de promouvoir une agriculture durable, renforcer la compétitivité des produits biologiques et soutenir la transition vers une économie verte.

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La 3e cérémonie nationale de distinction des modèles pionniers de l'agriculture biologique, coorganisée par l'Association vietnamienne de l'agriculture biologique et plusieurs organismes centraux, se tiendra à la mi-octobre 2026 à Hanoï.

Selon le Service de l'agriculture et de l'environnement, le processus de sélection repose sur des critères stricts. Les entreprises et coopératives candidates doivent respecter les normes de production biologique, garantir une parfaite traçabilité de leurs produits et démontrer leur contribution au développement de l'économie circulaire.

Hô Chi Minh-Ville souhaite ainsi mettre en valeur les acteurs les plus innovants de son agriculture urbaine et promouvoir des modèles de production respectueux de l'environnement et favorisant une consommation plus durable.

Selon l'Association vietnamienne de l'agriculture biologique, cette édition suscite un vif intérêt, aussi bien auprès des grandes entreprises que des coopératives de nouvelle génération. Pour les producteurs, cette distinction constitue non seulement une reconnaissance de leurs efforts, mais aussi une opportunité de renforcer leur image, de développer leurs débouchés commerciaux et d'accéder plus facilement aux marchés internationaux.

Les spécialistes rappellent que l'agriculture biologique joue un rôle croissant dans la transition écologique. En limitant le recours aux intrants chimiques et en valorisant les sous-produits agricoles, elle contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'objectif de neutralité carbone (Net Zero) poursuivi par Hô Chi Minh-Ville.

L'essor de cette filière illustre également l'évolution des priorités des entreprises agricoles, qui misent désormais sur la qualité, la durabilité et la valeur ajoutée de leurs produits. Grâce à son vaste marché de consommation et à ses infrastructures logistiques, Hô Chi Minh-Ville entend consolider son rôle de plateforme de distribution des produits biologiques vietnamiens vers des marchés exigeants, notamment les États-Unis et l'Union européenne.

La cérémonie prévue en octobre prochain à Hanoï devrait ainsi constituer une nouvelle vitrine du développement d'une agriculture vietnamienne plus verte, plus durable et plus compétitive.

Texte et photo : Truong Giang/CVN