Hà Tinh : plus de 7.800 milliards de dôngs investis dans quatre projets éoliens

Le Comité populaire de la province de Hà Tinh a officiellement donné son feu vert à la mise en œuvre de quatre projets éoliens d'une capacité cumulée de 225 MW, représentant un investissement global de 7.810 milliards de dôngs (environ 298 millions de dollars).

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Photo : VNA/CVN

Ces projets devraient contribuer à faire de Hà Tinh un pôle énergétique, tout en renforçant la sécurité énergétique nationale et en favorisant la croissance verte.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Trong Hiêu, a signé à cet effet les décisions approuvant simultanément les politiques d’investissement et les investisseurs de quatre projets de centrales éoliennes : Ky Anh 1, 2, 3 et 4.

Ces projets éoliens seront implantés sur le territoire des communes de Ky Van, Ky Lac, Ky Hoa et Ky Thuong, et comprendront un total de 45 turbines. Selon les prévisions techniques, ces installations devraient injecter chaque année environ 591,456 millions de kWh dans le réseau électrique national.

Le projet de centrale éolienne Ky Anh 1 est le plus important, avec une capacité de 65 MW et un investissement total de 2 308 milliards de dôngs. Il sera déployé sur une superficie d’environ 22,75 hectares, incluant des infrastructures complexes telles qu'un réseau de lignes de 35 kV et un poste de transformation de 220 kV.

Les projets Ky Anh 1, 2 et 4 seront réalisés par un consortium réunissant TTA Vietnam Construction Investment JSC, No One Land Real Estate Investment JSC et Dat Viet Energy Investment and Services JSC. Le projet Ky Anh 3 sera porté par un consortium élargi, associant également Cau Treo Ha Tinh Investment and Import-Export JSC et CASABLANCA Vietnam JSC.

Dans le montant total d’investissement du complexe de projets, les fonds propres apportés par les investisseurs représentent 20%, le solde étant mobilisé auprès d’établissements de crédit nationaux. L’ensemble des projets aura une durée d’exploitation de 50 ans à compter de la date d’attribution ou de location des terrains par l’État.

Selon le calendrier approuvé, les investisseurs achèveront leurs apports en capital au troisième trimestre 2026 et les procédures foncières et juridiques entre août 2026 et février 2027. De février à avril 2027, les travaux porteront sur les ouvrages auxiliaires, avant la construction des ouvrages principaux, l’installation des équipements et les essais de mise en service. L’ensemble des projets devra être achevé et mis en service dans un délai de 22 mois à compter de la date d’attribution ou de location des terrains.

Le déploiement simultané de ces quatre projets éoliens marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement des énergies propres de Hà Tinh. Le complexe éolien de Ky Anh contribuera à diversifier le mix électrique dans le sens de la transition verte, conformément aux orientations de la transition énergétique et aux objectifs de réduction des émissions, tout en contribuant à faire de Hà Tinh l’un des grands pôles énergétiques du Centre et du pays.

VNA/CVN