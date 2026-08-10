Le secteur ferroviaire vise 1.500 conteneurs pour le fret intermodal avec la Chine

La liaison ferroviaire internationale de fret reliant la province chinoise du Hebei au Vietnam a donné des résultats encourageants après plus d’un an d’exploitation, réduisant les délais d’acheminement de plus de 20 jours à une fourchette de cinq à sept jours.

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Photo : VNA/CVN

Alors que les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine continuent de se développer, le fret ferroviaire international s’impose de plus en plus comme un mode de transport sûr, stable, compétitif en termes de coûts et respectueux de l’environnement.

La liaison ferroviaire internationale de fret reliant la province chinoise du Hebei au Vietnam a donné des résultats encourageants après plus d’un an d’exploitation, selon la Compagnie par actions de transport ferroviaire (Traravico).

Les délais d’acheminement ont été réduits, passant de plus de 20 jours à environ cinq à sept jours, ce qui contribue à réduire les coûts logistiques, à améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et à créer davantage d’opportunités pour les importateurs et les exportateurs des deux pays.

En tant qu’opérateur organisant directement le transport ferroviaire, Traravico collabore avec des partenaires nationaux et internationaux pour développer ce service reliant la Chine, avec pour objectif d’atteindre un volume d’environ 1.500 conteneurs par an.

Le fret ferroviaire joue un rôle de plus en plus important dans le système logistique national du Vietnam, notamment pour le transport de gros volumes de marchandises sur de longues distances, ainsi que pour celui de conteneurs et de cargaisons internationales.

Photo : VNA/CVN

À l’échelle nationale, la ligne ferroviaire reliant le Nord au Sud constitue un corridor de transport stratégique reliant les principaux centres industriels, ports maritimes et pôles logistiques, notamment les gares de Song Thân, Trang Bom, Diêu Tri, Dà Nang, Vinh, Giap Bat et Yên Viên.

Le Vietnam assure également des liaisons ferroviaires internationales avec la Chine via les postes-frontières de Dông Dang et de Lào Cai. Ces connexions facilitent l’accès des marchandises vietnamiennes aux marchés de Chine, d’Asie centrale et d’Europe, ainsi qu’aux grands corridors logistiques internationaux.

Un représentant de Traravico a déclaré que le fret ferroviaire international devenait progressivement un corridor logistique majeur reliant le Vietnam au nord de la Chine, tout en ouvrant des perspectives d’accès à des marchés eurasiens plus vastes.

L’entreprise prévoit d’élargir sa gamme de marchandises transportées, d’améliorer la qualité de ses services, d’optimiser les horaires des trains et d’envisager une extension de ses activités vers le Centre et le Sud du Vietnam afin de mieux répondre à la demande des clients.

Traravico poursuivra également sa collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir la transformation numérique, renforcer ses capacités opérationnelles et développer une chaîne logistique ferroviaire intégrée, contribuant ainsi à réduire les coûts de transport et à soutenir une croissance commerciale durable.

VNA/CVN