Science et technologie : la diplomatie vietnamienne investie d’une nouvelle mission

Sur la base de ces grandes orientations stratégiques, l’impératif actuel consiste non seulement à élargir les liens de coopération, mais aussi à traduire les relations extérieures en résultats concrets en matière de connaissances, de technologies, de ressources et de capacités de développement national.

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>> Clôture de la 33e Conférence diplomatique

Photo : VNA/CVN

La diplomatie vietnamienne est appellé à exercer son rôle de pionnier en anticipant, en conseillant avec justesse et en agissant avec célérité afin de préserver les intérêts nationaux et de mobiliser les ressources au service du développement national.

La priorité doit être accordée à la mobilisation de ressources en faveur de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, du développement du secteur privé et des investissements directs étrangers (IDE) de qualité.

"La science et la technologie remodèlent en profondeur les modes de production, la gouvernance et l’équilibre mondial des pouvoirs", a souligné secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors de la 33e Conférence diplomatique organisée au début août à Hanoï sur le thème "Promouvoir le rôle de pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières des affaires extérieures vietnamienne dans la nouvelle ère".

"L’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies, les infrastructures numériques et les nouvelles énergies offrent à la fois d’immenses opportunités et des risques inédits. Les nations qui maîtriseront la technologie, les données et les ressources humaines de haut niveau obtiendront des avantages stratégiques, tandis que celles qui tarderont à se transformer risquent de creuser leur retard", a-t-il déclaré.

Selon le leader vietnamien, la diplomatie scientifique et technologique doit devenir une pratique courante. "Nous devons bâtir des réseaux de partenariats technologiques, créer des liens entre instituts de recherche, universités et entreprises ; suivre les tendances, normes et politiques émergentes ; et importer les connaissances et technologies pertinentes. La diplomatie ne se résume pas à attirer des capitaux ; il s’agit aussi de capter des connaissances, des talents et des meilleures pratiques."

Les directives émises par le secrétaire général et président Tô Lâm marquent une évolution de la mentalité de développement au Vietnam, s’inscrivant dans l’esprit de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo, en date du 22 décembre 2024, sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

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Approfondissement de la réforme du cadre institutionnel

Pour la première fois, le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale constitue une percée décisive et le principal moteur de l’essor rapide des forces productives modernes, de la consolidation des rapports de production, de la transformation des modes de gouvernance nationale, du développement économique et social, de la prévention des risques de stagnation ainsi que de la croissance spectaculaire du pays vers la prospérité dans la nouvelle ère.

La Résolution N°57-NQ/TW identifie le renforcement de la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique comme l’un des sept groupes de solutions clés, aux côtés de l’amélioration du cadre institutionnel ; du renforcement des investissements et de l’amélioation des infrastructures dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ; et de la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique au sein des entreprises.

La Résolution N°59-NQ/TW du Politburo, datée du 24 janvier 2025, sur l’intégration internationale dans la nouvelle situation a également indentifié l’intégration internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation comme un groupe de solutions à part entière, au même titre que l’intégration économique et l’intégration en matière de politique, de défense et de sécurité.

La Résolution N°06-NQ/TW du Politburo, en date du 19 mai 2026, relative à l’application de la ligne diplomatique définie lors du XIVe Congrès national du Parti, a mis en lumière le rôle de pionnier de la "diplomatie scientifique et technologique" au service de la transformation du modèle de croissance ainsi qu’à la transformation numérique et écologique.

Pour la première fois, ce concept est érigé en pilier distinct de la diplomatie vietnamienne, marquant une évolution profonde de la mentalité diplomatique, passant d’une simple préservation de l’espace de développement à un façonnement proactif des capacités, des marchés et des règles du jeu. Les activités diplomatiques sont désormais étroitement liées au développement économique, à l’attraction de technologies de pointe, au renforcement de l’information extérieure et à l’élévation du "soft power".

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Ces trois résolutions démontrent clairement la pertinence de l’orientation stratégique du Parti et de l’État vietnamiens. La Résolution N°57 identifie la science, la technologie et l’innovation comme un moteur du développement ; la Résolution N°59 élargit la portée de l’intégration afin d’accéder aux ressources scientifiques et technologiques mondiales ; et la Résolution N°06 positionne les affaires extérieures dans le processus de connexion, de mobilisation et de transformation de ces ressources en capacités de développement national.

Élargissement de l’accès au savoir et à la technologie

Sur la base de ces grandes orientations stratégiques, l’impératif actuel consiste non seulement à élargir les liens de coopération, mais aussi à traduire les relations extérieures en résultats concrets en matière de connaissances, de technologies, de ressources et de capacités de développement national.

C’est également l’approche que le ministère des Sciences et des Technologies adopte dans la mise en œuvre de la diplomatie scientifique et technologique, la considérant comme un levier pour renforcer la capacité endogène et la compétitivité de l’économie.

La diplomatie économique a été davantage alignée sur les impératifs du développement national. Le Vietnam a conservé sa 44e place sur 139 pays et économies dans l’Indice mondial de l’innovation, les exportations du secteur des technologies de l’information et de la communication ont atteint 174,2 milliards de dollars. Parallèlement, de grandes entreprises technologiques telles que Qualcomm, Samsung, Marvell et Synopsys ne cessent d’étendre leurs activités au Vietnam.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a estimé que, pour maîtriser les technologies stratégiques, le Vietnam doit passer d’une approche réactive à une démarche de création proactive. Le ministère se coordonne à cette fin avec avec le ministère des Affaires étrangères, notamment via le réseau des organes de représentation du Vietnam à l’étranger.

Le responsable a proposé de conseiller proactivement sur les expériences internationales sur les politiques en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique ; de continuer à rechercher des partenaires technologiques, notamment dans le secteur de la deep tech ; de mobiliser les capitaux des fonds d’investissement internationaux, et d’attirer les talents internationaux ; et de secouer le carcan des mentalités de clocher en matière de recrutement et de mobilisation des talents.

"La diplomatie scientifique et technologique ne se limite pas à la mise en relation ; elle doit être mesurée à l’aune des capacités technologiques transférées, de l’expansion vers de nouveaux marchés et du renforcement de l’autonomie nationale", a affirmé le ministre Vu Hai Quân.

VNA/CVN