Signification particulière de la prochaine visite du plus haut législateur chinois au Vietnam

À l’invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN), effectuera une visite officielle au Vietnam du 31 août au 2 septembre 2025.

Durant son séjour, il assistera à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, et co-présidera la première réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs.

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), soulignant la signification et l’importance particulières de cet événement.

Selon l’ambassadeur Pham Thanh Binh, la prochaine visite du plus haut législateur chinois démontre la grande importance que la Chine attache aux relations avec le Vietnam dans le cadre du partenariat de coopération stratégique intégrale, stable et durable entre les deux pays. Elle illustre aussi la reconnaissance du rôle et du statut croissants du Vietnam sur la scène internationale, tout en rappelant la valeur historique de la Révolution d’Août - événement marquant l’entrée du Vietnam dans l’ère d’indépendance nationale étroitement liée au socialisme, ayant largement contribué au mouvement mondial pour la libération nationale et la paix.

Cette visite intervient à un moment particulièrement significatif des relations Vietnam - Chine, s’inscrivant dans la dynamique d’échange et de contact réguliers entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États. Elle fait suite notamment aux visites d’État du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, en Chine (août 2024), et du secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, au Vietnam (avril 2025). Elle coïncide également avec les voyages d’affaires en Chine du président vietnamien Luong Cuong (2 - 4 septembre 2025) et du Premier ministre Pham Minh Chinh (31 août - 1er septembre 2025).

Cette séquence diplomatique importante marque aussi le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine et l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

Un des temps forts de la visite de Zhao Leji sera la première réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs. Ce mécanisme vise à mettre en œuvre les perceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux États ; à renforcer les échanges d’expériences en matière de législation, de supervision, de lutte contre la corruption, de gouvernance nationale ; et à faciliter la connectivité entre les deux économies, notamment via la coopération dans les infrastructures de transports stratégiques, l’innovation, les sciences et les technologies, l’économie numérique et le développement vert.

L’ambassadeur Pham Thanh Binh a rappelé que la coopération entre l’AN du Vietnam et l’APN de Chine avait connu ces dernières années un développement actif, devenant l’un des piliers importants du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays.

Cette coopération parlementaire contribue à améliorer le cadre juridique et à superviser la mise en œuvre effective des accords bilatéraux. Elle renforce la confiance politique et la compréhension mutuelle ; et elle sert de pont reliant les localités et les peuples des deux pays.

La visite du président Zhao Leji est un symbole clair de la volonté politique des deux pays de renforcer davantage leurs relations, favorisant non seulement la coopération dans le domaine législatif mais aussi les liens bilatéraux dans la politique, la défense et la sécurité, le commerce, l’investissement, la science et la technologie... Elle contribuera au développement des relations bilatérales pour qu’elles soient de plus en plus solides, efficaces et substantielles, selon l’ambassadeur Pham Thanh Binh.

