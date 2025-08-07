Le SG du Parti, Tô Lâm, effectuera une visite d'État en République de Corée

>> Soutenir les entreprises sud-coréennes pour des projets efficaces et durables
>> Une délégation du Front de la Patrie achève une visite en République de Corée
>> LG Energy Solution veut sortir des batteries pour véhicules électriques à Phu Tho
>> Le chef du Parti plaide pour des liens multiformes renforcés Vietnam - Inde
|Le secrétaire du Parti, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d'État en République de Corée.
|Photo : VNA/CVN
Cette visite sera effectuée à l'invitation du président sud-coréen Lee Jae-myung et de son épouse, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué.
VNA/CVN