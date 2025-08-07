Le SG du Parti, Tô Lâm, effectuera une visite d'État en République de Corée

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectuera une visite d'État du 10 au 13 août en République de Corée.

Cette visite sera effectuée à l'invitation du président sud-coréen Lee Jae-myung et de son épouse, a annoncé le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué.

