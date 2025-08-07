Le gouvernement approuve la préparation des ajustements au Plan directeur national de l’énergie

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a signé mardi 5 août 2025 la décision n°1654/QD-TTg approuvant la préparation des ajustements au Plan directeur national de l’énergie pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

La position de la planification est de développer l’énergie en cohérence avec la stratégie de développement socio-économique du pays, en assurant l’optimisation du système énergétique global et durable, en poursuivant la diversification des sources d’énergie, en explorant, en exploitant, en transformant et en utilisant les ressources énergétiques nationales de manière rationnelle et efficace, et en exploitant et en important de l’énergie de l’étranger pour préserver les ressources nationales et assurer la sécurité énergétique nationale.

Parallèlement, elle préconise de développer un marché de l’énergie compétitif, de diversifier la propriété et les méthodes commerciales, afin de satisfaire au mieux les intérêts des consommateurs.

Elle promeut la suppression des subventions, en s’orientant vers l’élimination complète de la mise en œuvre de la politique sociale par le biais des prix de l’énergie, et en encourageant le développement des énergies nouvelles et renouvelables, des énergies propres, etc.

La planification devra développer de manière synchrone, harmonieuse et raisonnable le système énergétique : électricité, pétrole et gaz, charbon, énergies nouvelles et renouvelables ; répartir raisonnablement le système énergétique sur le territoire ; équilibrer l’exploration, l’exploitation et la transformation ; développer de manière synchrone les infrastructures, les services et les systèmes de recyclage ; encourager le développement des sources d’énergie nouvelles et renouvelables et des énergies propres.

Elle entend mettre à profit les acquis de l’économie de la connaissance, de la quatrième révolution industrielle et des progrès scientifiques et technologiques pour améliorer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie. Le développement énergétique doit être étroitement lié à la protection de l’environnement, garantissant ainsi une croissance verte et durable et une réponse efficace au changement climatique.

