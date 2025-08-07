Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une visioconférence avec 34 localités

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 7 août à Hanoï, une visioconférence entre le gouvernement et les autorités des 34 villes et provinces.

L’objectif était d’évaluer la situation socio-économique de juillet et des sept premiers mois de 2025, tout en examinant l’état d’avancement du décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux.

La réunion a également abordé la réorganisation des unités administratives, le fonctionnement du modèle de gouvernance locale à deux niveaux, ainsi que les tâches et solutions clés pour le troisième trimestre et les années à venir.

Le Premier ministre a souligné qu’au cours des sept premiers mois, la macroéconomie est restée stable, l’inflation maîtrisée, les grands équilibres économiques assurés, le déficit budgétaire et la dette publique bien contrôlés, et la croissance économique stimulée. Les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services ont enregistré une croissance positive. Pour la première fois, le commerce extérieur a dépassé les 500 milliards de dollars, avec un excédent de plus de 10 milliards de dollars.

La conférence a également mis l’accent sur les domaines culturel et social. Le bien-être matériel et spirituel de la population s’est amélioré, la sécurité sociale a été assurée, la stabilité politique et sociale maintenue, la défense nationale et l’ordre public consolidés, et les activités diplomatiques intensifiées.

Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et aux localités d’examiner en profondeur la situation actuelle, de faire ressortir les facteurs influents, tant positifs que négatifs, notamment les droits de douane américains, et de proposer des solutions pour renouveler les moteurs de croissance, avec pour objectif une croissance de 8,3 à 8,5 % en 2025.

Il a insisté sur la mise en œuvre des « quatre piliers » du Politburo, notamment le développement de l’économie privée ; la simplification administrative (réduction d’au moins 30 % des procédures, conditions commerciales et coûts de conformité) ; la réorganisation administrative à deux niveaux ; l’élimination de l’habitat précaire ; et la résolution des projets en suspens.

Enfin, le chef du gouvernem ent a souligné l’importance de bien préparer les projets marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

