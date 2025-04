Le Bénin lance une campagne de lutte contre l'onchocercose

Le gouvernement béninois, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers dans le domaine de la santé, a entamé lundi 31 mars une campagne de vaccination de lutte contre l'onchocercose. D'après un communiqué du ministère béninois de la Santé, il s'agit d'une campagne qui se déroulera jusqu'au 9 avril, et qui permettra la distribution des médicaments à l'ensemble de la population âgée de cinq ans et plus. Les relais communautaires ont été instruits de passer de ménage en ménage dans 51 communes touchées par la maladie, situées dans presque tous les départements du pays, selon la même source. Selon le Programme national de lutte contre les maladies transmissibles au Bénin, l'onchocercose, encore appelée cécité des rivières, est une maladie parasitaire qui rend aveugle, causée par un ver filiforme.

Xinhua/VNA/CVN