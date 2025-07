Le secteur touristique se réinvente grâce aux hautes technologies

Le projet "À la recherche du palais impérial perdu", mené par le Centre de conservation des monuments de Huê, en est un exemple remarquable. Grâce aux lunettes de réalité augmentée Nreal Air, les visiteurs plongent dans l’histoire de la dynastie Nguyên et assistent virtuellement à des rituels et spectacles, présentés sur leur site d’origine. Cette technologie crée un lien émotionnel avec l’histoire, offrant une expérience culturelle riche.

Dans la province de Quang Binh, l’opérateur MobiFone s’est associé au Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme pour numériser les musées, l’espace culturel de l’ethnie Chut et le parc national de Phong Nha-Ke Bàng. À l’aide de photos à 360 degrés, de modèles 3D, de vidéos en RV et de narrations numériques, les explorateurs à distance peuvent découvrir ces sites de manière quasi réaliste.

"Il ne s’agit pas seulement de préserver le patrimoine, mais aussi de le rendre accessible, notamment aux jeunes", a déclaré Phan Thanh Hoài, directeur de MobiFone Quang Binh.

Cependant, les experts rappellent que la RV ne peut pas totalement remplacer les expériences sur le terrain. Elle sert plutôt de prélude, préparant les voyageurs à des aventures réelles.

Vers un écosystème touristique intelligent

L’essor de la réalité étendue (XR), de l’intelligence artificielle et des plateformes numériques est en train de changer les activités touristiques au Vietnam. Ces technologies permettent aux entreprises de proposer des voyages sur mesure, directement accessibles depuis un smartphone.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a qualifié la transformation numérique d’étape incontournable pour assurer la croissance du secteur.

Le gouvernement vietnamien a élaboré un plan directeur pour le développement du tourisme à l’horizon 2030, ainsi que des stratégies visant à promouvoir le tourisme intelligent à l’échelle nationale. Toutefois, des défis persistent, notamment celui de rendre ces technologies accessibles à tous.

Selon Trân Tuyên, du Centre de recherche et de développement du tourisme durable (CST) à l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, si les jeunes voyageurs sont férus de technologie, des conceptions de réalité virtuelle conviviales pourraient également séduire les générations plus âgées.

Contrairement aux craintes selon lesquelles la technologie pourrait remplacer les guides touristiques, la directrice adjointe du CST, Nguyên Thi Van Hanh, a affirmé qu’elle transforme les guides en "conteurs vivants", qui insufflent une âme aux expériences virtuelles grâce à leur apport humain.

Plusieurs experts prédisent que 2025 sera l’année de l’essor de la réalité augmentée, à l’instar de la généralisation des codes QR. Avec l’IA permettant de créer des voyages personnalisés, et des gadgets de plus en plus légers et intuitifs, l’industrie touristique vietnamienne est prête à prendre son envol.

