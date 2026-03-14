Résolution N°79

Secteur public : de la résolution à l’action

Le gouvernement a adopté, le 24 février 2026, le plan d’action N°29 pour concrétiser la Résolution N°79 du Politburo. Ce dispositif vise à traduire ses orientations en mesures concrètes et à renforcer le rôle stratégique du secteur public dans la nouvelle phase de développement.

>> Résolution 79 : l’économie d’État appelée à jouer un rôle moteur

>> Résolution 79 : un programme d’action sur le développement de l’économie publique

>> Résolution N°79 : levier pour l’essor de l’économie d’État

Le plan confie aux ministères, branches et localités la mission d’élaborer leurs stratégies, d’organiser la mise en œuvre et d’assurer le suivi. Les administrations doivent diffuser largement les directives, renouveler leurs méthodes de gestion en privilégiant une gouvernance moderne et fixer des objectifs mesurables.

Photo : VNA/CVN

Une priorité consiste à réviser les textes juridiques afin de lever les obstacles institutionnels, clarifier les fonctions de propriété et de gestion économique de l’État, et distinguer les missions d’intérêt public des activités commerciales.

Le dispositif prévoit également la simplification des démarches administratives, la réduction des délais et des coûts de conformité, ainsi que la décentralisation et l’autonomie accrue des unités, assorties d’une responsabilité renforcée.

Ressources humaines de qualité

L’amélioration des ressources humaines constitue un axe majeur. Il s’agit de renforcer les compé-tences des dirigeants, gestionnaires et experts des institutions écono-miques d’État. Les politiques de recrutement et d’attraction des talents devront s’appuyer sur des critères de compétence, d’éthique et d’efficacité.

Le développement du public sera intégré dans les plans socio-économiques annuels et quinquennaux, avec mobilisation des ressources financières nécessaires ou propositions d’allocation budgétaire aux autorités compétentes. Cette orientation traduit la volonté d’inscrire l’essor du secteur dans une vision de long terme, en cohérence avec les objectifs de croissance et de modernisation du pays.

L’initiative insiste sur la communication autour de la Résolution N°79 et du rôle de l’économie d’État, en diversifiant les canaux médiatiques. Elle prévoit la normalisation des données relatives aux ressources publiques pour une gestion unifiée, une mise à jour régulière et une interconnexion entre organismes.

L’exploitation de la base de données nationale doit améliorer la supervision de la gestion des capitaux et actifs publics, soutenir l’élaboration des politiques et optimiser l’allocation des ressources. Les ministères, branches et localités devront mettre en œuvre des missions liées à la gestion des terres, ressources naturelles, infrastructures, réserves nationales, budget de l’État, fonds financiers, capital public dans les entreprises, établissements de crédit et unités de service publics.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Police poursuivra l’achèvement de la base de données nationale et coopérera à son exploitation pour renforcer la supervision et traiter les violations dans les domaines financiers, fonciers et miniers.

Enfin, les organes de presse et médias sont appelés à améliorer la qualité de l’information, à promouvoir les modèles efficaces de l’économie d’État. Toute diffusion d’informations inexactes ou trompeuses sera sévèrement sanctionnée.

Une réforme d’ensemble

Au-delà des mesures techniques, le plan d’action N°29 traduit une volonté politique : faire du secteur public un pilier de la croissance et un instrument de stabilité. En modernisant la gouvernance, en renforçant la transparence et en améliorant la qualité des ressources humaines, il s’agit de donner à l’économie d’État les moyens de jouer pleinement son rôle moteur.

La réforme des procédures administratives, la clarification des fonctions de l’État et la mobilisation des talents constituent autant de leviers pour accroître l’efficacité. L’accent mis sur la communication et la gestion des données traduit également une exigence de transparence et de responsabilité, essentielle pour renforcer la confiance des citoyens et des partenaires économiques.

La Résolution N°79 du Politburo et son plan d’action associé marquent une étape importante dans la stratégie de développement du pays. En combinant réforme institutionnelle, modernisation de la gouvernance, valorisation des ressources humaines et amélioration de la commu-nication, le gouvernement entend donner un nouvel élan au secteur public.

Cette démarche vise à consolider le rôle pionnier de l’économie d’État, à assurer une croissance durable et à répondre aux défis de la nouvelle phase de développement. Elle illustre la volonté du Parti et du gouvernement de transformer les orientations stratégiques en actions concrètes, au service de l’efficacité et de l’intérêt national.

Xuân Hoàng/CVN