Près d'un tiers des adultes dans le monde ont une activité physique insuffisante

Près d'un tiers des adultes dans le monde ont une activité physique insuffisante, ce qui menace leur santé physique et mentale, un chiffre en hausse, selon une récente étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

>> La santé mentale des Français, surtout des jeunes, reste dégradée

>> Les enfants sont invités à pratiquer trois heures d'activités physiques

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'inactivité physique est une menace silencieuse pour la santé mondiale" et "malheureusement, le monde ne va pas dans la bonne direction", a commenté lors d'une conférence de presse, le directeur de la promotion de la santé à l'OMS, Ruediger Krech, pointant une tendance "à l'opposé des espérances".

De son côté, la cheffe du département de l'activité physique de l'Organisation sanitaire onusienne, ces résultats sont "un signal d'alarme". Si la tendance actuelle se poursuit, les niveaux d'inactivité devraient atteindre 35% d'ici à 2030, selon les chercheurs.

L'objectif mondial de réduction de l'inactivité physique de 15% d'ici à 2030 s'éloigne encore. En 2022, 31,3% des adultes -environ 1,8 milliard- ne pratiquait pas une activité physique à la hauteur des recommandations pour la santé, environ cinq points de plus qu'en 2010, selon cette estimation d'experts, notamment de l'OMS, parue dans The Lancet Global Health.

C'est la plus vaste faite jusqu'alors. Pour favoriser une bonne santé, l'OMS recommande aux adultes au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine (marche, natation, vélo...) ou 75 minutes d'activité intense (course à pied, sports collectifs, etc.), ou une combinaison équivalente d'activité physique modérée ou soutenue.

L'inactivité expose à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de certains cancers, comme ceux du sein et du côlon, mais aussi de troubles mentaux, a rappelé Dr Krech.

Outre son impact individuel, le manque d'activité physique représente "un fardeau financier pour les systèmes de santé", a relevé pour sa part, Dr Leanne Riley, du département des maladies non transmissibles de l'OMS.

Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé dans un communiqué, repris par des médias, à "donner la priorité à des mesures audacieuses, dont des politiques renforcées et un financement accru, pour inverser cette tendance inquiétante".

APS/VNA/CVN