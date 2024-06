Le premier hôpital privé crée une banque de tissus et une section de don d'organes

L'Hôpital ophtalmologique de Hanoï 2 a récemment ouvert une banque de tissus et a lancé sa section de don d'organes, de tissus, de cornées et d'organes humains, la première du genre dans un établissement privé.

Photo : QĐND/CVN

Cette initiative répond à l'appel du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a encouragé le don d'organes lors du lancement du programme "S'inscrire comme donneurs d'organes - donner est éternel" le 19 mai.

Le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a affirmé lors de la cérémonie que le don de cornée est une action noble qui apporte lumière et espoir à ceux qui ont perdu la vue.

Il a noté que l'Hôpital ophtalmologique de Hanoï 2 est un des hôpitaux pionniers autorisés par le ministère de la Santé à recevoir, conserver, stocker et coordonner des tissus et des cornées.

"Le ministère de la Santé est déterminé à soutenir et à faciliter la campagne de don de tissus, d'organes et de cornées. Avec l'engagement de toute la société, nous espérons voir plus de personnes prêtes à donner leurs tissus, leurs cornées, aidant ainsi à sauver des milliers de vies et à redonner espoir aux patients en attente", a déclaré le vice-ministre Trân Van Thuân.

Nguyên Thi Kim Tiên, présidente de l'Association du don d'organes et de tissus du Vietnam, a indiqué que bien que les techniques de transplantation de cornée au Vietnam aient atteint un niveau avancé et que le nombre de chirurgiens augmente, le nombre de dons de cornée reste faible par rapport aux besoins réels.

À l'Hôpital central ophtalmologique, près de 1.000 personnes sont inscrites pour une greffe de cornée, et ce chiffre est en constante hausse. Il est donc essentiel de lancer la Banque de tissus et la section du don d'organes et de tissus pour augmenter le nombre de dons de cornées et aider davantage de patients à retrouver la vue.

Lors de la cérémonie, Nguyên Hoàng Phuc, directeur adjoint du Centre national de coordination pour la transplantation d'organes humains, a annoncé la création de la section du don d'organes et de tissus de l'Hôpital ophtalmologique de Hanoï 2, composée de 140 membres. C'est l'association a le plus grand nombre de membres à ce jour.

Lors de l'événement, le vice-ministre Trân Van Thuân a appelé à la sensibilisation au don de cornée, une petite action qui a une grande valeur, et a encouragé tout le monde à devenir un exemple pour apporter lumière et espoir à ceux qui en ont besoin.

VNA/CVN