Le PM vietnamien reçoit le dirigeant d'un grand fonds d'investissement d'Abou Dhabi

Mubadala, société d'investissement appartenant au gouvernement d'Abou Dabi, est l’un des plus importants fonds d'investissement au niveau mondial, gérant un portefeuille d'actifs d'environ 300 milliards de dollars.

Au cours de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa satisfaction devant le bon développement des relations entre le Vietnam et les EAU, et la confiance mutuelle, soulignant notamment l'établissement récent du partenariat global et la signature de l'accord de partenariat économique global (CEPA) qui posera des bases solides pour l'expansion de la coopération et des investissements entre les entreprises des deux nations.

Le Premier ministre a salué les activités commerciales du groupe Mubadala, ainsi que sa coopération fructueuse et ses investissements efficaces au Vietnam. Il a également exprimé son soutien à la vision et à l'engagement de Mubadala en faveur d'une approche d'investissement responsable.

Dans cette optique, le chef du gouvernement vietnamien a encouragé Mubadala à poursuivre le développement de ses activités commerciales et d'investissement, à servir de passerelle pour attirer les investisseurs, non seulement émiraties mais aussi d'autres pays, vers le Vietnam. Les domaines prioritaires comprennent les infrastructures de transport, les infrastructures d'adaptation au changement climatique, les infrastructures numériques et urbaines, les énergies fossiles et renouvelables, les secteurs émergents, ainsi que la consultation en matière de politiques publiques.

Le Premier ministre a proposé d'intensifier la coopération en capitalisant sur deux facteurs cruciaux que sont "le temps et l'intelligence", exprimant le souhait de voir la coopération bilatérale réaliser une avancée décisive dans un avenir proche.

De son côté, le représentant du groupe Mubadala a manifesté un vif intérêt pour le renforcement de la coopération avec le Vietnam, en mettant l'accent sur les secteurs des infrastructures, de l'intelligence artificielle et de l'énergie.

Il a exprimé le désir de discuter avec la partie vietnamienne, notamment le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam, de projets dans les domaines pétrolier et gazier, ainsi que d'autres projets industriels et de services. Il a également annoncé la prochaine visite d'une délégation de Mubadala au Vietnam, avec un portefeuille de projets spécifiques.

Accueillant favorablement cette future visite de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l'engagement du gouvernement vietnamien d'accompagner les investisseurs étrangers, de faciliter leurs activités et de leur créer un environnement propice, afin de promouvoir le développement d'activités d'investissement efficaces et durables, au bénéfice mutuel des deux parties.

