L'excédent commercial des produits agrico-sylvo-aquacoles au 1er semestre

Le Vietnam a enregistré 29,2 milliards d'USD d'exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours du premier semestre, en hausse de 19% sur un an, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les importations de ces produits pendant cette période ont été de 20,92 milliards d'USD. Le Vietnam a ainsi affiché un excédent commercial de 8,28 milliards de dollars, soit une augmentation de 62,4%. Notamment, les ventes de produits agricoles ont progressé de 24,4% pour rapporter 15,764 milliards. Les exportations de produits sylvicoles ont enregistré une hausse de 21,2% pour s'établir à 7,95 milliards de dollars, et celles de produits aquatiques, une augmentation de 4,9% avec 4,36 milliards. Les produits d'élevage ont rapporté 240 millions d'USD, soit une progression de 3,8%. Les cinq produits affichant les excédents commerciaux les plus élevés sont le bois et les produits du bois avec 6,16 milliards (+22,5%), le café avec 3,14 milliards (+36,2%), les fruits et légumes avec 2,42 milliards d'USD (35,3%), le riz avec 2,31 milliards (+27%) et les crevettes avec 1,43 milliard (+13,3). Les États-Unis, la Chine et le Japon restent les plus grands importateurs de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens pendant cette période.

VNA/CVN