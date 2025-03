Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le président de la MPR

Le chef du Parti, Tô Lâm, a déclaré que sa visite, effectuée à l'invitation du président Prabowo Subianto, avait pour objectif d’échanger des points de vue et d’établir une perception commune avec les dirigeants indonésiens sur les principales orientations politiques et de coopération. Il a également souligné l’importance de renforcer la confiance politique et d'approfondir la coopération bilatérale de manière plus substantielle, conformément au cadre du partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie.

Félicitant le Vietnam pour ses réalisations majeures obtenues dans le processus du Renouveau, Ahmad Muzani a affirmé que cette visite d'État constituait une manifestation concrète de l’amitié traditionnelle et des relations étroites entre les deux nations. Il a également souligné son importance historique, marquant une nouvelle étape par l'élévation des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique global et insufflant un nouvel élan à leur coopération pour un développement plus dynamique et efficace, répondant aux intérêts et aux aspirations des peuples des deux pays.

Les deux dirigeants se sont félicités du renforcement continu et efficace des relations entre l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam et la MPR, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Ils ont convenu que les liens entre les deux organes législatifs constituaient un pilier essentiel des relations globales entre les deux pays.

Ils ont également exprimé l’espoir que les organes législatifs des deux pays continueraient à contribuer activement au développement de l’amitié et de la coopération multiforme dans le cadre du partenariat stratégique global, en facilitant l’élaboration et l’adoption de textes législatifs et en créant des mécanismes et des politiques propices à une coopération renforcée, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Ahmad Muzani a affirmé que l’Indonésie accordait toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam, fondées sur des intérêts communs et sur la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. Il a également souligné que la visite d'État du secrétaire général du Parti Tô Lâm contribuerait à approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines dans les années à venir.

Les deux dirigeants ont convenu que l’Assemblée nationale du Vietnam et la MPR d’Indonésie devraient continuer à intensifier les échanges de délégations, à partager régulièrement des informations et à coopérer étroitement dans les forums parlementaires internationaux et régionaux.

Ils ont également réaffirmé leur engagement à œuvrer conjointement pour renforcer et approfondir le partenariat stratégique global, en rendant la coopération plus efficace. En particulier, ils ont insisté sur la nécessité de consolider la solidarité et l’unité au sein de l’ASEAN tout en maintenant son rôle central dans la structure régionale.

VNA/CVN