Le président de l'AN reçoit le premier vice-président du Sénat cambodgien

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a félicité Ouch Borith pour son élection au poste de premier vice-président du Sénat cambodgien en novembre 2024. Il a exprimé sa conviction que Ouch Borithp continuerait à contribuer activement au renforcement des relations de solidarité, d'amitié et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge.

Saluant les réalisations du Cambodge sous la direction du Parti du peuple cambodgien (PPC) et de Samdech Techo Hun Sen, Trân Thanh Mân s'est déclaré convaincu que le Cambodge renforcerait sa position régionale et mondiale.

En rappelant sa visite au Cambodge en novembre 2024, le président de l'AN a fait part de sa gratitude pour l'hospitalité offerte par les dirigeants cambodgiens, notamment le roi Norodom Sihamoni, le Premier ministre Hun Manet et d'autres hauts fonctionnaires. Il a également rappelé sa participation aux grands événements organisés par le Cambodge et a exprimé son honneur d'avoir reçu l'Ordre royal de Sahametrei (Grande Croix) du Cambodge.

De son côté, Ouch Borith, qui se trouve au Vietnam pour la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique, et la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), a souligné l'importance de ces événements et son souhait de renforcer les relations parlementaires et interpersonnelles entre les deux nations.

Ouch Borithp a remercié le président de l'AN, Trân Thanh Mân, pour son accueil chaleureux et a exprimé son souhait de renforcer les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les organes législatifs et les peuples des deux pays. Il a mis en avant deux priorités stratégiques du Sénat cambodgien : répondre aux aspirations de la population cambodgienne et renforcer la coopération avec les législatures d'autres pays.

Le premier vice-président du Sénat cambodgien a rappelé l'aide précieuse du Vietnam dans la libération du Cambodge du régime génocidaire d'hier et dans le processus de construction du pays d'aujourd'hui.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'une coopération plus étroite avec le Laos pour assurer le développement durable de la région indochinoise, contribuant à la paix et à la prospérité régionales.

Trân Thanh Mân a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance et donne la priorité absolue à la consolidation et au développement du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération globale et de la durabilité à long terme entre les deux nations. Il a également exprimé son soutien à un Cambodge indépendant, pacifique et prospère qui joue un rôle actif sur la scène mondiale.

Les deux parties se sont engagées à s'appuyer sur les résultats obtenus ces derniers temps, à renforcer la collaboration législative et à superviser la mise en œuvre des accords bilatéraux. Elles se sont également engagées à renforcer la coordination dans les forums parlementaires régionaux et internationaux.

VNA/CVN