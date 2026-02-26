Le secrétaire général présente ses vœux du Têt à l’Agence de sécurité d’enquête

Dans l’après-midi du 26 février, à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est rendu à l’Agence de sécurité d’enquête (A09) du ministère de la Police afin de présenter ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt).

Adressant ses vœux aux cadres et officiers, le leader du Parti a salué les résultats obtenus ces derniers temps par les forces de la force de la Police populaire, en particulier par l'A09. Il a souligné que, malgré un contexte international et régional complexe et imprévisible, marqué par la sophistication croissante des crimes portant atteinte à la sécurité nationale, le pays a enregistré des avancées majeures, de portée historique, grâce à la direction du Parti, à l’action déterminée de l’ensemble du système politique et au soutien de la population.

Dans la nouvelle phase révolutionnaire du pays, le secrétaire général a souligné que les exigences imposées à la force de la Police populaire, en particulier à celle de sécurité d'enquête, ne se limitent pas au maintien de la stabilité politique et de l'ordre social. Elles impliquent également un rôle d’avant-garde, capable de créer et de consolider les conditions fondamentales nécessaires à la mise en œuvre efficace des missions révolutionnaires essentielles du Parti.

"La sécurité doit constituer le fondement permettant d’atteindre les objectifs stratégiques du Parti", a-t-il affirmé, soulignant l’importance d’identifier et de traiter correctement les questions de sécurité nationale liées aux intérêts du pays.

Le dirigeant a demandé à l'A09 de poursuivre la mise en œuvre rapide et efficace des résolutions du Parti, de renforcer la coordination avec les unités de renseignement afin de détecter précocement les risques, et d’intégrer harmonieusement et étroitement la sécurité non traditionnelle à la sécurité traditionnelle afin de répondre au mieux aux exigences politiques et de politique étrangère du Parti et de l'État, et de protéger fermement la sécurité nationale. Il a également appelé à poursuivre l’intensification des enquêtes et du traitement des affaires relevant du suivi et de l’orientation du Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, tout en veillant à ne pas entraver le développement économique et l’investissement.

Il a en outre souligné l’importance de la transformation numérique, de l’application des avancées scientifiques et technologiques dans les enquêtes, et exigé d’accélérer la construction et la mise en service de deux Centres nationaux d’interrogatoire de sécurité dès le début de l’année 2027.

À cette occasion, le secrétaire général s’est déclaré convaincu que fort de sa tradition héroïque et de ses 75 années de gloire, l’Agence de sécurité d’enquête accomplirait avec excellence toutes les missions qui lui sont confiées.

