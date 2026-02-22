Le ministre vietnamien de la Police rencontre un dirigeant d’Amazon à Washington

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a reçu, le 19 février à Washington D.C., Shannon Kellogg, vice-président d’Amazon chargé des politiques publiques pour la région d’Amérique.

La rencontre s’inscrivait dans le cadre du déplacement du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, aux États-Unis pour la séance inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza.

Le responsable vietnamien a salué le développement dynamique et durable d’Amazon à l’échelle mondiale. Il a hautement apprécié la qualité des services fournis par le groupe sur le marché vietnamien, contribuant activement à l’écosystème d’innovation, d’entrepreneuriat et à la transformation numérique nationale.

Les services d’informatique en nuage d’Amazon jouent notamment un rôle clé dans le soutien aux entreprises vietnamiennes.

Il a souligné que le succès d’Amazon au Vietnam illustre l’environnement d’investissement de plus en plus ouvert, transparent et propice au développement à long terme de l’économie nationale du Vietnam.

Luong Tam Quang a réaffirmé que le ministère de la Police soutient les investisseurs et entreprises étrangers, dont Amazon, afin qu’ils opèrent au Vietnam de manière sûre, efficace et conforme au droit vietnamien ainsi qu’aux engagements internationaux du pays.

Il a assuré que son ministère continuerait à écouter et à dialoguer avec les entreprises afin de lever rapidement les obstacles et de promouvoir un cadre de coopération transparent et durable.

Il a encouragé Amazon à élargir ses investissements au Vietnam, à mettre en œuvre des programmes de formation et de transfert de technologies pour renforcer les ressources humaines vietnamiennes dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’analyse de données massives et la gestion des infrastructures numériques.

Il a également exprimé son soutien au développement sain, équilibré et durable des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis, au bénéfice des peuples des deux pays.

En réponse, Shannon Kellogg a remercié le ministère vietnamien de la Police pour son soutien aux activités d’investissement et d’affaires d’Amazon au Vietnam. Il a affirmé la volonté du groupe d’accompagner le Vietnam dans la concrétisation de ses orientations stratégiques de développement, notamment les objectifs à l’horizon 2030 et la vision 2045.

Le vice-président d’Amazon a déclaré considérer le Vietnam comme l’un des marchés prioritaires du groupe en Asie-Pacifique et a réitéré son engagement en faveur d’investissements à long terme et de l’élargissement des services fournis dans le pays. Il a exprimé le souhait de continuer à bénéficier du soutien et des consultations du ministère de la Police ainsi que des autorités vietnamiennes compétentes dans les temps à venir.

