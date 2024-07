Parti

Le SG Nguyên Phu Trong, un homme politique avisé qui a consacré toute sa vie au bonheur du peuple

Après avoir appris la nouvelle du décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân a exprimé son chagrin sans limites en partageant ses sentiments et ses pensées sur ce dirigeant éminent.

Le plus haut législateur a qualifié le feu secrétaire général de grande personnalité intellectuelle, talentueuse, pleine de courage, de pensée scientifique dialectique, de riche pratique et de théorie érudite.

L'homme de 80 ans, dont 57 ans au sein du Parti, a consacré toute sa vie à la belle idéologie du Parti et a servi d'exemple brillant sur la vertu révolutionnaire d'un communiste. Il est un homme politique avisé, intellectuel et un excellent théoricien du Parti ayant consacré toute sa vie pour l'idéologie de l'indépendance nationale et du socialisme, pour le bonheur du peuple.

Assumant la lourde responsabilité du plus haut dirigeant du Parti et de nombreux autres postes importants au sein du Parti et de l'État, y compris celui de président de l'Assemblée nationale pour les XIe et XIIe mandats, il restait étroitement lié aux activités législatives, a déclaré Trân Thanh Mân.

Représentant du peuple

Le secrétaire général nous rappelle toujours de consacrer suffisamment de temps aux activités législatives, d'avoir une connaissance et une compréhension approfondies de l'Assemblée nationale afin d'avoir des commentaires et des critiques pointus. Il a toujours recommandé d’apprendre le peuple, apprendre de la pratique, des politiques et des lois promulguées, de ne pas éloigner de la vie.

Aux députés, le chef du Parti leur a souvent rappelé que, quelle que soit leur position de travail, ils doivent pleinement comprendre les droits et les responsabilités des représentants du peuple ; entretenir des contacts réguliers avec les électeurs ; écouter et refléter les idées des électeurs ; passer sous la surveillance des électeurs ; rester proche des électeurs afin de bien accomplir les tâches confiées par les électeurs et le peuple.

Cela montre une fois de plus la prudence, la modestie et l'esprit progressiste d'un vrai communiste lorsqu'on lui confie des tâches particulièrement importantes, a souligné Trân Thanh Mân.

