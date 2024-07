Parti

Le SG et président chinois Xi Jinping rend hommage au SG Nguyên Phu Trong à Pékin

Photo : VNA/CVN

Dans l'après-midi du 20 juillet, à Pékin, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, président chinois et président de la Commission militaire centrale de Chine, Xi Jinping, s'est rendu à l'ambassade du Vietnam en Chine pour rendre hommage, exprimer ses sincères condoléances et écrire dans le registre de condoléances suite au décès du camarade Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

S'adressant à l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, Xi Jinping a affirmé que le camarade Nguyên Phu Trong était un marxiste convaincu et un grand dirigeant du PCV et du peuple vietnamien. Le camarade Nguyên Phu Trong a consacré toute sa vie au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam, les conduisant à réaliser de grandes réalisations dans la construction du socialisme et a reçu le soutien et l'amour de tout le Parti, de toute la l'armée et de tout le peuple vietnamiens.

Le dirigeant chinois a affirmé que la Chine se souviendrait toujours des grandes contributions du camarade Nguyên Phu Trong à la promotion de l'amitié traditionnelle de "camarades et frères" entre les deux Partis et les deux pays.

Le Comité central du Parti communiste chinois soutient fermement le Comité central du Parti communiste du Vietnam dans ses efforts pour unir et conduire fermement le peuple vietnamien sur la voie du développement. Le Parti, l'État et le peuple chinois soutiennent et croient constamment que le Renouveau du Vietnam et l’œuvre de construction du socialisme obtiendraient des résultats encore plus importants. La Chine est prête à se joindre au Vietnam dans ses efforts de promotion du partenariat de coopération stratégique intégral et d'approfondissement de la communauté Vietnam - Chine d’avenir partagée et revêtant une importance stratégique.

Estime particulière

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Sao Mai a exprimé ses remerciements au secrétaire général et président chinois Xi Jinping pour avoir été venu rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong ainsi que pour ses condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam. Il a remercié le Comité central du Parti communiste chinois d'avoir envoyé dans le plus bref délais un message de condoléances au Comité central du Parti communiste du Vietnam, ce témoignant de l'estime particulière du Parti, de l'État et du peuple chinois et personnellement du secrétaire général et président Xi Jinping pour les relations Vietnam - Chine ainsi que les sentiments particuliers du camarade Xi Jinping accordés au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il a souligné que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une grande perte et une tristesse infinie pour le Parti, l'État et le peuple du Vietnam.

Le diplomate a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam considéraient toujours le développement des relations avec le Parti, l'État et le peuple chinois comme une priorité absolue et un choix stratégique. Le Vietnam continue, de concert avec la Chine, à mettre pleinement en œuvre la perception commune de deux secrétaires généraux et est prêt à travailler avec le Parti, l'État et le peuple chinois pour développer davantage le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine sain, stable et durable, selon l'orientation "six plus", d’édifier ensemble un communauté d’avenir partagée Vietnam - Chine de portée stratégique.

Le même jour, le Comité central, le Conseil d'État, le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, la Commission militaire centrale du Parti communiste chinois, ainsi que certaines agences et organisations centrales et de la ville de Pékin ont également envoyé des couronnes de fleurs à l’ambassade du Vietnam pour commémorer le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

VNA/CVN