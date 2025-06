La presse porte la voix des électeurs à l’Assemblée nationale, dit son président

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que la couverture médiatique reflétait de manière vivante et complète les activités de l’Assemblée nationale, avec des reportages opportuns et d’actualité avant, pendant et après chaque session de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les responsables des principaux médias à l’occasion du 100e anniversaire de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925-2025), le plus haut législateur a exprimé sa gratitude et ses félicitations aux journalistes du pays pour leurs réalisations et leurs efforts remarquables.

Il a souligné que la couverture médiatique reflétait de manière vivante et exhaustive les activités de l’Assemblée nationale, avec des reportages opportuns et d’actualité avant, pendant et après chaque session de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent.

Les médias ont proposé un large éventail de contenus sur les questions politiques, économiques, sociales, de défense, de sécurité, d’affaires étrangères, d’édification du Parti et de lutte contre la corruption. Les formats se sont également diversifiés, allant de la presse écrite et audiovisuelle aux plateformes en ligne et multimédias.

De nombreux articles ont réfuté activement les récits mensongers et hostiles.Afin de renforcer le rôle de la presse à l’avenir, il a appelé les médias à améliorer leur couverture des événements majeurs du Parti et de la nation, notamment en diffusant les messages clés du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et les quatre résolutions clés du Parti.

Il a également appelé à mettre davantage l’accent sur des thèmes tels que les pratiques d’économie, la lutte contre le gaspillage, les réformes de l’éducation et de la santé, la lutte contre la corruption et la gouvernance locale.Le président de l’Assemblée nationale a souligné l’importance d’une couverture médiatique précise et opportune des travaux de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux.

Il a souligné le rôle de la presse dans la transmission des sentiments et des aspirations des électeurs à l’Assemblée nationale et dans la construction d’une institution parlementaire plus moderne, plus professionnelle et plus citoyenne.Les journalistes sont des soldats de première ligne sur les plans idéologique et culturel, a-t-il souligné, affirmant qu’ils doivent porter l’esprit de la révolution, dire la vérité au pouvoir, défendre le bien et diffuser le positif, au nom de la cause commune.

Il a appelé à une amélioration continue de l’intégrité politique, de la responsabilité, des compétences professionnelles et des normes éthiques chez les professionnels des médias.

Nécessité de réviser et d’amender la Loi sur la presse

Dans le cadre de la rationalisation en cours du système politique, il a également insisté sur la nécessité pour le secteur des médias d’adopter la transformation numérique, de développer des organes de presse modernes, professionnels et humanistes, et de maintenir la souveraineté de l’information dans le cyberespace tout en faisant progresser l’industrie vietnamienne des contenus numériques.

Le plus haut législateur a souligné la nécessité de réviser et d’amender la Loi sur la presse et les textes connexes afin de mieux soutenir les activités de presse, de manière adaptée à chaque type de média et en phase avec la dynamique du journalisme moderne.Il a noté que la récente décision de l’Assemblée nationale de réduire l’impôt sur les sociétés pour les organes de presse à 10% reflète une compréhension et un sens des responsabilités partagés des législateurs face aux défis auxquels le secteur des médias est confronté.

Exprimant sa confiance dans l’avenir du journalisme vietnamien, le président de l’Assemblée nationale s’est déclaré convaincu que, forts de leur riche tradition et de leur expérience, les journalistes continueront à remplir leur noble mission avec intégrité, clarté et perspicacité, qualités autrefois enseignées par le Président Hô Chi Minh.

Au cours de la rencontre, les participants ont discuté des moyens de renforcer la collaboration entre l’Assemblée nationale et les médias, formulant des propositions judicieuses pour développer un environnement journalistique moderne et professionnel contribuant à l’édification d’un État socialiste de droit et à la garantie d’un développement national durable.

S’exprimant lors de l’événement, la directrice générale de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viêt Trang, a souligné la couverture active et approfondie par la presse de la 9e session de l’Assemblée nationale, notamment de la résolution sur la réorganisation des unités administratives provinciales pour 2025.

Elle a indiqué que la VNA avait également compilé et transmis aux autorités compétentes les perspectives internationales sur les récentes décisions de l’Assemblée nationale.

Elle a affirmé que la révision en cours de la Loi sur la presse vise à établir un cadre juridique plus favorable à la presse à l’ère numérique. Conformément aux directives du Parti et du gouvernement, les médias accélèrent leur transformation numérique et rationalisent leurs structures organisationnelles en vertu de la résolution n°18 afin d’améliorer leur efficacité.

Elle a ajouté que les journalistes de la VNA s’engagent à aligner leur travail sur les flux d’information mondiaux, contribuant ainsi au développement du Vietnam dans une nouvelle ère.

Pour marquer l’occasion, la directrice générale de la VNA a offert au président de l’Assemblée nationale un livre photo en vietnamien et en anglais intitulé "Les 100 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne (1925-2025)", publié par la Maison d’édition de la VNA.

