Le Vietnam affirme sa position et son rôle sur la scène internationale

Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

Hô Duc Phoc a souligné que le monde faisait face à des défis non traditionnels croissants, à des tensions géopolitiques, des conflits armés et des politiques commerciales à risque pour la coopération et le développement.

Il a insisté sur la nécessité d’agir de manière responsable, de résoudre pacifiquement les différends, de respecter le droit international et la Charte de l’ONU, et de promouvoir un multilatéralisme efficace, au service du développement, du commerce et de l’investissement.

Le vice-Premier ministre a formulé trois propositions : accélérer la réforme des institutions de gouvernance financière mondiales, notamment des banques multilatérales de développement ; renforcer la coopération et partager des réalisations en matière de science, technologie, innovation et transformation numérique ; et mobiliser des ressources financières pour appuyer les moteurs de croissance émergents, en accordant la priorité aux pays en développement.

Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

Cinq propositions du Vietnam pour renouveler la coopération

Il a également participé à une table ronde sur le renouvellement de la coopération internationale au développement, où il a présenté cinq propositions : (1) réformer la coopération internationale au développement pour qu’elle poursuive des objectifs multiples, non seulement la réduction de la pauvreté mais aussi la restructuration économique durable ; (2) promouvoir la réforme du système financier international afin d’assurer l’équité, l’inclusivité et une approche centrée sur les populations ; (3) établir un mécanisme de coordination plus efficace entre les pays, les partenaires de développement et le secteur privé, en assurant la complémentarité et la synergie des ressources ; (4) accorder la priorité au soutien des pays et régions vulnérables, des pays les moins avancés, sans littoral ou fortement affectés par la montée du niveau de la mer et le changement climatique ; (5) renforcer le partage de connaissances et d’expériences entre pays, encourager la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite pour permettre aux pays en développement de s’entraider directement via le transfert de technologies et de modèles de développement adaptés…

En marge de la conférence, Hô Duc Phoc a rencontré le vice-président tanzanien, Philip Isdor Mpango. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement à l’amitié traditionnelle et à la coopération bilatérale, et leur volonté de les approfondir. Ils ont convenu de poursuivre leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Le vice-président tanzanien a salué les investissements de Viettel dans son pays et affirmé sa volonté de favoriser les activités futures du groupe vietnamien.

Lors d’un Forum d’affaires Vietnam - Séville, Hô Duc Phoc a présenté les objectifs de développement du Vietnam, réaffirmant une croissance ciblée de 8% en 2025 et à deux chiffres pour 2026-2030.

Le Vietnam vise des avancées stratégiques en matière d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, développe la science, l’innovation, le numérique et le secteur privé, et poursuit sa réforme administrative.

À Séville, le vice-Premier ministre a rencontré le président de la région d’Andalousie, Juanma Moreno. Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations, d’étudier la possibilité de lancer des vols directs, et d’encourager les investissements andalous au Vietnam, notamment dans les énergies renouvelables, l’agriculture, l’agroalimentaire, la culture et le tourisme.

Efforts communs pour relever les défis mondiaux

Lors d’une réunion avec le ministre espagnol de l’Économie, du Commerce et de l'Entreprise, Carlos Cuerpo Caballero, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a affirmé que la participation du Vietnam à la Conférence FfD4 visait à contribuer aux efforts communs pour relever les défis mondiaux et promouvoir le développement durable.

Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

Le ministre espagnol a affirmé que l’Espagne tenait en haute estime ses relations avec le Vietnam et souhaitait renforcer la coopération économique et commerciale. Il a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam, soulignant le potentiel de coopération, notamment dans les transports et les énergies renouvelables. Il a affirmé sa volonté de faciliter les investissements espagnols au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de coopérer pour organiser la première réunion du Comité mixte sur l’économie, le commerce et l’investissement, d’élaborer un plan d’action pour promouvoir les liens entre entreprises, d’encourager la ratification de l’accord de protection des investissements Union européenne - Vietnam (EVIPA) par les pays de l’UE, et d’exhorter la Commission européenne à lever le "carton jaune" sur les produits vietnamiens de la pêche.

Le même jour, Hô Duc Phoc a rencontré la ministre australienne des Petites entreprises, du Développement international et des Affaires multiculturelle, Anne Aly.

Les deux parties ont salué les 50 ans de relations bilatérales et leur coordination dans les forums multilatéraux, notamment le soutien mutuel à l’ONU. L’Australie a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région.

