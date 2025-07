La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân en visite de travail en Italie

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, et de mettre en œuvre activement les engagements, accords et mécanismes de coopération existants ; de poursuivre la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), de renforcer la promotion du commerce et des investissements entre les milieux d'affaires des deux pays.

Elles ont été unanimes à renforcer la coopération en matière de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies, à échanger des expertises dans le domaine du règlement des conséquences de la guerre, la cybersécurité et la prévention de la criminalité transnationale ; à soutenir le Vietnam dans sa lutte contre le changement climatique et sa transition aux énergies propres ; à poursuivre la coordination dans l'organisation d'événements culturels et artistiques et la promotion du tourisme ; et à renforcer la coopération dans d'autres domaines tels que la science et la technologie, l'éducation et la formation, ainsi que les échanges entre les peuples.

Les deux parties ont également convenu de soutenir la promotion des relations Vietnam - UE, notamment dans le cadre de l'EVFTA et des initiatives de l'UE pour la région indo-pacifique.

Concernant la coopération parlementaire, les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations afin de partager leurs expériences en matière de législation, de supervision et d'innovation des activités parlementaires ; ainsi que de collaborer étroitement au sein des forums parlementaires internationaux.

Le président de la Chambre des députés, Lorenzo Fontana, a affirmé qu'il s'emploierait à encourager les parlements des autres États membres de l'UE à ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), à encourager la Commission européenne à lever le "carton jaune" INN imposé aux exportations de produits de la mer vietnamiens, ainsi qu'à promouvoir la mise en œuvre effective des engagements signés entre les deux pays, en vue de préparer au mieux les prochaines visites de haut niveau bilatérales.

Vo Thi Anh Xuân a demandé au Parlement italien de continuer d'aider la communauté vietnamienne en Italie à stabiliser sa vie, à s'intégrer et à contribuer au développement socioéconomique d'Italie; à soutenir le développement de l'enseignement du vietnamien dans les universités italiennes, contribuant ainsi à renforcer la compréhension entre les deux peuples.

À cette occasion, la dirigeante vietnamienne a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, au président de la Chambre des députés, Lorenzo Fontana, à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Ce dernier a accepté l'invitation avec plaisir.

Plus tôt dans la même journée, Vo Thi Anh Xuân a rencontré le sénateur Giulio Terzi, président de la Commission politique de l'Union européenne au Sénat italien.

Elle a proposé aux deux parties de renforcer les échanges de délégations entre les législatures, les commissions et les groupes parlementaires d'amitié des deux pays, afin de partager les expériences en matière de législation, de supervision et d'innovation du fonctionnement parlementaire. Elle a également souhaité une coordination étroite au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie - Europe (ASEP).

Partageant les propositions de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, le sénateur Giulio Terzi a affirmé qu'il encouragerait les autres pays membres de l'UE à ratifier rapidement l'EVIPA. Il s'est également engagé à encourager la Commission européenne à lever le "carton jaune" (INN) contre les exportations aquatiques vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Le sénateur a précisé que l'Italie et l'UE mettent actuellement en œuvre de nombreuses politiques en faveur de l'économie verte et circulaire, des énergies renouvelables et du développement durable. Sur cette base, il entend promouvoir la coopération entre l'Italie et le Vietnam dans des domaines tels que la transition numérique, les énergies renouvelables et la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies, de la COP-29 et de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC 3), dans l'intérêt de la santé des populations.

Selon lui, les deux parties doivent continuer à renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la sécurité, de la défense, des échanges culturels, de nouveaux domaines tels que l'économie circulaire, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les infrastructures de transport, et promouvoir la coopération au niveau multilatéral.

Dans le cadre de sa tournée en Italie, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré le maire de Rome, Roberto Gualtieri, dans l'après-midi du 30 juin.

Saluant le développement des relations d'amitié entre Rome et Hanoï, Vo Thi Anh Xuân a déclaré que les deux parties devaient signer et mettre en œuvre rapidement le protocole d'accord sur la coopération entre les deux villes. Parallèlement, elle a demandé à la municipalité de Rome de soutenir le renforcement de la coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines de l'archéologie, de la conservation du patrimoine et des échanges culturels afin d'améliorer la promotion et de favoriser les échanges interpersonnels.

Lors de cette réunion, les deux parties ont également convenu de poursuivre le renforcement de leur coopération dans d'autres domaines tels que le commerce et l'investissement, la culture et l'éducation, les sports, le tourisme, les transports publics, l'urbanisation, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, etc., ainsi que de se coordonner pour résoudre des problèmes mondiaux tels que le changement climatique.

Dans la soirée du 29 juin, la vice-présidente a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam en Italie.

VNA/CVN