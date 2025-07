Le projet de plan de promotion culturelle doit soutenir les objectifs nationaux

Photo : VNA/CVN

Ce plan vise à développer une culture vietnamienne progressiste, imprégnée d’identité nationale, intégrée aux valeurs civilisationnelles mondiales et les intégrant.

La réunion a porté sur les objectifs du plan, les nouveaux contenus par rapport aux résolutions culturelles précédentes et les politiques clés pour atteindre ses objectifs.

Dans son discours de clôture, le chef du gouvernement a souligné que la culture est une question vaste et complexe, constituant un élément fondamental, aux côtés du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, pour façonner la voie socialiste du Vietnam.

Il a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de finaliser rapidement le projet de plan afin de le soumettre au Comité du Parti, au gouvernement et au Politburo.

Il a rappelé que le Parti et l’État ont adopté de nombreuses politiques reconnaissant la culture comme le "phare de la nation" et le fondement spirituel de la société. Parmi celles-ci figurent des décisions marquantes telles que le Plan culturel vietnamien de 1943, la Résolution du 5e Plénum du 8e Comité central du Parti sur la construction d’une culture vietnamienne avancée et imprégnée d’identité nationale (1998), et les Conférences culturelles nationales de 1946 et 2021.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le nouveau plan devait s’aligner sur les grands principes du Parti et de l’État, en formalisant des politiques culturelles axées sur "l’internationalisation de l’identité culturelle nationale et la nationalisation de la quintessence culturelle mondiale".

Il a déclaré que le plan devra définir clairement sa portée, ses publics cibles et son contenu complet, couvrant des domaines tels que la peinture, l’architecture, la musique, la gastronomie, la mode, le cinéma, les expositions et les arts du spectacle ; et fixer des objectifs généraux et spécifiques alignés sur les objectifs du centenaire national pour 2030 et 2045.

Photo : VNA/CVN

Ce plan devra également assurer la direction du Parti, contribuer au développement socio-économique et aux objectifs des deux centenaires - en 2030 (centenaire de la fondation du Parti) et en 2015 (centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam) - et donner la priorité à l’épanouissement spirituel et culturel du peuple, qui est au cœur et au cœur du développement, a-t-il demandé.

Il a indiqué que le plan devra introduire des avancées institutionnelles, mobiliser des ressources, notamment des partenariats public-privé, permettre aux professionnels de la culture de gagner leur vie, développer les industries de la culture et du divertissement, cultiver les ressources humaines, et promouvoir la communication culturelle et la coopération internationale.

Parallèlement à la finalisation du projet soumis à l’examen du Politburo, le chef du gouvernement a appelé à l’élaboration d’un programme et d’un plan gouvernementaux pour la mise en œuvre de la résolution une fois adoptée.

VNA/CVN