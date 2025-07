Vietnam - Portugal : un demi-siècle de partenariat et de nouvelles ambitions

Le 1er juillet 2025 marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Portugal. Un demi-siècle de coopération amicale s’est écoulé, jalonné par des échanges politiques réguliers, une dynamique économique croissante et des liens culturels toujours plus étroits.