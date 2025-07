Le président de la République reçoit l’ambassadrice d’Égypte sortante

Le Vietnam et l’Égypte devraient poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et internationaux, conformément aux intérêts de chacun et dans le respect du droit international, a-t-il déclaré, saluant la contribution de la diplomate aux relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a souligné qu’au cours des six dernières décennies, les liens n’ont cessé de se développer, mais restent en deçà des attentes et du potentiel des deux parties. Il a appelé à un renforcement des échanges de délégations, notamment par des visites de haut niveau, et à une coopération renforcée dans des domaines clés tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la défense et la sécurité.

Reconnaissant le rôle de l’Égypte au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le président Luong Cuong a souligné la volonté du Vietnam de promouvoir et de renforcer davantage la coopération bilatérale de manière plus concrète et efficace, au service des intérêts des deux peuples, en contribuant à la stabilité et au développement de la région et en s’inscrivant dans la continuité des solides relations politiques bilatérales.

Il a également exprimé l’espoir que, quelles que soient ses futures fonctions, l’ambassadrice Amal Abdel Kader Elmorsi Salama continuera de promouvoir la bonne volonté envers le Vietnam et de servir de passerelle pour les échanges et la coopération entre les deux peuples.

Pour sa part, la diplomate égyptienne a exprimé sa gratitude pour l’amitié et le soutien que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens avaient apportés durant son mandat.

Elle a souligné la fierté de l’Égypte d’être parmi les premiers pays de la région à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, rappelant que le Président vietnamien Hô Chi Minh s’était rendu à plusieurs reprises dans son pays, laissant une impression durable et une admiration profonde à la population locale.

La diplomate a félicité le Vietnam pour les réalisations accomplies ces dernières années et s’est dit confiante que, grâce à la restructuration administrative en cours, le pays poursuivra son développement et sa prospérité.

Elle a déclaré que les deux pays avaient le potentiel de renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la culture, des sciences et des technologies. Elle a également souligné les objectifs communs des deux parties en matière de transformation numérique, d’innovation économique et de défense et de sécurité.

VNA/CVN