Le chef du Parti inspecte l’administration locale à deux niveaux à Hanoï

>> Appel à un fonctionnement efficace du modèle administratif à deux niveaux

>> Entrée en fonction fluide de l’administration locale à deux niveaux à Hô Chi Minh-Ville

>> Réforme administrative au Vietnam : une passerelle solide entre la diaspora et la Patrie

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, le chef du Parti a examiné les infrastructures et le traitement en ligne des procédures administratives au service des citoyens et des entreprises. Le fonctionnement de ces unités administratives nouvellement créées est resté stable et ininterrompu, et les services publics ont été assurés sans heurt.

La restructuration de l’appareil organisationnel et des unités administratives est une politique majeure et stratégique, a-t-il souligné, affirmant qu’elle témoigne de la ferme volonté politique du Parti et de l’État de bâtir une administration rationalisée, efficace et centrée sur le citoyen.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé aux responsables d’assurer la continuité des services, de garantir le bon fonctionnement des unités administratives et de placer le citoyen au cœur de la prestation des services publics.

Il a demandé aux responsables de la commune de Phuc Thinh et du quartier de Tây Hô de faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, d’intégrité politique, d’éthique professionnelle et d’un esprit de dévouement, en passant d’une approche administrative à une approche centrée sur le service, favorisant ainsi la confiance et le soutien du public.

Le secrétaire général Tô Lâm a reconnu la situation stratégique de la commune au nord de Hanoï, constituant un point d’accès essentiel reliant la capitale à l’aéroport international de Nôi Bài et aux provinces du Nord.

Photo : VNA/CVN

Évaluant les opérations dès le premier jour ouvrable, il a déclaré que la nouvelle administration de la commune avait répondu aux attentes et a appelé à de nouvelles améliorations des infrastructures et équipements techniques afin d’assurer une prestation de services publics continue et efficace.

Pour l’avenir, il a souligné l’importance de préparer minutieusement le premier Congrès du Parti de la commune de Phuc Thinh pour la législature 2025-2030, ainsi que de mettre en œuvre des mesures sociales efficaces pour améliorer les conditions de vie des habitants. Il a également appelé les autorités centrales et municipales à continuer de soutenir les administrations locales et à répondre rapidement aux problèmes posés par la réalité locale.

Le quartier de Tây Hô, situé à proximité des principaux axes de transport et des pôles administratifs, de services et économiques de Hanoï, bénéficie d’infrastructures bien développées. Le secrétaire général a exhorté les responsables locaux à préparer un rapport politique stratégique et ciblé pour le prochain premier congrès du Parti de l’arrondissement pour la période 2025-2030, en identifiant clairement les points faibles et en sélectionnant les axes de progrès appropriés.

Il a souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement les résolutions N°57 et N°68 du Politburo, ainsi que la résolution N°15 du 5 mai 2022 sur le développement de Hanoï à l’horizon 2030 avec une vision à l’horizon 2045, et la Loi sur la capitale de 2024.

Le quartier de Tây Hô doit élaborer des plans d’action scientifiquement fondés, assortis de priorités et de feuilles de route claires, accélérer la transformation numérique, promouvoir l’alphabétisation numérique du public et appliquer l’intelligence artificielle pour rationaliser les processus administratifs, a-t-il déclaré.

Des efforts doivent également être déployés pour numériser les dossiers des citoyens et les données du patrimoine culturel, ouvrant ainsi la voie à la construction d’une administration numérique moderne et intelligente, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN