Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit le président du groupe indien Adani

Le chef du Parti s'est réjoui du développement fructueux du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Inde, caractérisé par une confiance politique élevée. Il a souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, en particulier dans l'économie, le commerce et l'investissement, afin d'exploiter pleinement le potentiel des deux pays.

Le Vietnam, a-t-il indiqué, met en œuvre de manière dynamique ses percées stratégiques, avec un accent sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, tout en favorisant un environnement favorable aux investissements des entreprises nationales et étrangères.

Dans cet esprit, le Vietnam accueille toujours favorablement les entreprises indiennes souhaitant développer leurs activités sur son sol.

Gautam Adani a exprimé son admiration pour la vision et la stratégie du Vietnam en matière de développement national, félicitant le pays pour ses réalisations remarquables sous la direction du Parti communiste. Il a indiqué que son groupe possède une vaste d'expériences dans l'investissement et l'exploitation de grands projets dans des domaines clés tels que les ports maritimes, les aéroports, les transports et la logistique, l'énergie et la technologie numérique.

Il a affirmé sa volonté de s'engager dans un investissement stratégique à long terme, avec un capital total prévu pouvant atteindre 10 milliards de dollars, dans les domaines où son groupe dispose d'atouts.

Le groupe Adani est prêt à contribuer au développement du Vietnam, notamment dans les domaines auxquels le pays s'intéresse tels que les infrastructures stratégiques, l'énergie, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, a déclaré Gautam Adani. Il a également souhaité bénéficier du soutien continu du Parti et de l'État vietnamiens pour faciliter ses activités.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué les contributions du groupe Adani à l'économie indienne, ainsi que ses projets d'investissement à long terme au Vietnam, lesquels contribueront à renforcer les liens économiques entre les deux pays.

