Le président Luong Cuong reçoit l'envoyé spécial du président sud-coréen

Transmettant ses félicitations au nouveau président sud-coréen Lee Jae Myun, le chef de l'État vietnamien s'est dit convaincu que sous sa direction, la République de Corée continuerait de prospérer et d'assurer le bonheur de son peuple.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la République de Corée et soutient les politiques de développement de l'administration du président Lee Jae Myung.

Le président Luong Cuong a souligné que, plus de 30 ans après l'établissement des relations diplomatiques, et particulièrement depuis l'élévation au niveau de partenariat stratégique global en 2022, la coopération bilatérale a connu un développement dynamique dans de nombreux domaines. Les deux pays sont devenus des partenaires majeurs l'un pour l'autre.

Il a proposé aux deux parties de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et à tous les échelons, de promouvoir la coopération en science, innovation, formation de ressources humaines de qualité, notamment dans le contexte de transition numérique et de développement durable au Vietnam.

Il a souligné l'objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 150 milliards de dollars d'ici 2030, tout en proposant de renforcer les échanges culturels, sportifs et entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Le président a également appelé à une attention accrue envers près de 350.000 Vietnamiens vivant en République de Corée, notamment les 100.000 familles multiculturelles vietnamo-coréennes.

De son côté, Park Chang Dal a réaffirmé que le président Lee Jae Myung considère le Vietnam comme un partenaire clé dans la région. Il a appelé le Vietnam à maintenir son soutien aux entreprises sud-coréennes investissant dans le pays.

En outre, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans les forums régionaux et internationaux d'intérêt commun.

Le président Luong Cuong a affirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de l'aviation en Mer Orientale, de maintenir un environnement pacifique et stable, l'ordre juridique et de résoudre les différends en mer par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).

Park Chang Dal a affirmé l'engagement de son pays à coopérer étroitement avec le Vietnam pour garantir le succès de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2025 en République de Corée et celle prévue en 2027 au Vietnam.

VNA/CVN