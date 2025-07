Le Vietnam chérit l’amitié et la coopération multiforme avec l’Irlande

>> Ouverture de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement à Genève

>> Le président de l'AN vietnamienne rencontre la directrice générale de l’Office des Nations unies

>> Bâtir un avenir de paix, de justice et de prospérité pour tous

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême a exprimé sa satisfaction quant au renforcement des liens entre le Vietnam et l’Irlande, soulignant la politique constante du Vietnam qui valorise son amitié et sa coopération multiforme avec ce pays européen, notamment dans le domaine parlementaire.

Soulignant l’importance de l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Vietnam, il a exhorté le Parlement irlandais à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin de renforcer la collaboration en matière de commerce et d’investissement entre les deux pays.

Pour sa part, Verona Murphy a réaffirmé l’engagement de l’Irlande à élargir sa coopération avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’éducation.

Elle a exprimé son soutien à la création d’un groupe d’amitié parlementaire avec le Vietnam au sein du Parlement irlandais afin de renforcer les liens interparlementaires, et a convenu de renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Reconnaissant la contribution de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de l’Irlande, elle a affirmé que l’Irlande continuera de soutenir son intégration et sa réussite, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale par le biais d’échanges de délégations accrus à tous les niveaux, notamment au sein des commissions spécialisées et des groupes d’amitié parlementaires, ainsi que par une collaboration législative plus étroite et un engagement plus large dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, des sciences et des technologies, et des échanges populaires.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân a invité son homologue irlandaise Verona Murphy à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun, et elle a accepté l’invitation avec plaisir.

VNA/CVN