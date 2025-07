Le PM Pham Minh Chinh reçoit l’envoyé spécial du président sud-coréen

>> Les citoyens vietnamiens en République de Corée sensibilisés aux lois

>> L’ASEAN et ses partenaires s’engagent à approfondir leur coopération

>> Mékong et République de Corée tracent la voie vers une coopération à l'ère numérique

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué l’envoi d’un envoyé spécial par le président Lee Jae Myung au Vietnam peu après sa prise de fonctions, ce qui, selon lui, témoigne de l’importance que le président Lee Jae Myung et le nouveau gouvernement de la République de Corée attachent aux relations avec le Vietnam.

Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec la République de Corée, a-t-il affirmé, espérant que la coopération bilatérale continuera de se développer de manière plus substantielle, efficace, diversifiée et durable à l’avenir, conformément aux intérêts des deux peuples et contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Satisfait des progrès accomplis par les deux pays au cours de plus de 30 ans de relations diplomatiques, notamment depuis l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique global en décembre 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la confiance politique entre les deux pays n’avait cessé de se renforcer et qu’ils étaient devenus des partenaires de premier plan dans divers domaines.

Compte tenu du potentiel important de développement de la collaboration bilatérale, il a proposé aux deux parties de continuer à approfondir leurs relations politiques ; de promouvoir la coopération économique ; de renforcer les échanges populaires et la collaboration touristique ; et d’encourager les partenariats dans les domaines de la science, de la technologie et de la transformation numérique.

Il a également appelé la République de Corée à continuer de soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haut niveau dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing et l’expertise en gestion.

Photo : VNA/CVN

L’envoyé spécial a souligné que la République de Corée considère toujours le Vietnam comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de sa politique étrangère dans la région et souhaite, avec le Vietnam, promouvoir davantage le partenariat stratégique global dans tous les domaines, notamment la politique, l’économie, la culture, l’éducation, les sciences et les technologies.

Il a exprimé son espoir que le Vietnam continue de créer des conditions favorables aux entreprises et aux citoyens coréens qui vivent, étudient et travaillent dans le pays.

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de poursuivre une coopération étroite au sein des forums régionaux et internationaux d’intérêt commun, et de travailler ensemble pour la réussite du Sommet de l’APEC 2025 en République de Corée et du Sommet de l’APEC 2027 au Vietnam.

VNA/CVN