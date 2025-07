Le Vietnam et le Royaume-Uni misent sur le ciel et le rail

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans les secteurs de l’aviation et du transport ferroviaire, lors d’une réunion de travail tenue le 29 juillet à Hanoï entre le ministre vietnamien de la Construction, Trân Hông Minh, et l’ambassadeur britannique, Iain Frew.