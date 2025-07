Tous les avantages sont pour le peuple, le fil rouge des politiques du Parti

Bien que l’Oncle Hô nous ait quittés pour toujours depuis plus d’un demi-siècle, ses enseignements gardent toujours leur valeur, devenant le fil rouge guidant l’ensemble du Parti dans toutes les politiques et décisions.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte actuel, alors que le pays se trouve devant la porte historique d’une nouvelle ère - celle de l’essor national -, l’esprit de “service public avant tout” se traduit clairement dans chaque politique et décision, visant l’objectif ultime : servir la Patrie, servir le peuple et améliorer constamment la vie matérielle et spirituelle du peuple.

Rationaliser la structure organisationnelle du système politique, façonner un système administratif au service du peuple

Tout au long de la révolution vietnamienne, le Parti a toujours considéré comme une tâche essentielle la construction d’un appareil d’État fort, rationalisé, efficace et efficient, répondant aux exigences d’une gouvernance nationale moderne, renforçant sa capacité de leadership et sa combativité, maximisant les ressources du pays, servant le peuple et la cause du développement durable.

Cette vision s’est concrétisée par de nombreuses résolutions, telles que la résolution n°17-NQ/TW (2007) sur l’accélération de la réforme administrative et l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la gestion de l’appareil d’État ; la résolution n°39-NQ/TW (2015) sur la réduction des effectifs et la restructuration des fonctionnaires et des employés publics, et en particulier, la résolution n°18-NQ/TW (2017) sur la poursuite de la réforme et de la réorganisation de la structure organisationnelle du système politique vers un fonctonnement rationalisé, efficient et efficace.

Photo : VNA/CVN

Cependant, la réalité montre que la structure organisationnelle actuelle demeure encombrante, avec de nombreux niveaux intermédiaires et des points focaux inutiles ; les missions, les attributions et les relations de travail entre les organismes et les unités se chevauchent encore et sont floues, ce qui réduit l’unité et l’efficacité opérationnelles.

En particulier, les dépenses courantes de l’appareil représentent près de 70% des dépenses budgétaires de l’État – un chiffre bien supérieur aux 48 à 50% des pays dotés de systèmes administratifs avancés – conduisant à une situation où il n’y a plus suffisamment de ressources pour investir dans le développement, ce qui pourrait entraîner le risque de rester en retard, de tomber dans le piège du revenu intermédiaire, d’affaiblir la compétitivité nationale, de menacer l’objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné à plusieurs reprises que “la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique est une question très urgente à résoudre, et plus tôt elle est réglée, plus ses avantages seront grands pour le peuple et le pays”.

En effet, après un mois de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’appareil administratif des provinces et des villes a commencé à fonctionner de manière stable et fluide, passant d’un rôle de gestion à un rôle de prestation de services et de facilitation du développement.

Les changements apportés par le nouveau modèle d’administration ont été salués par les habitants venus effectuer des procédures administratives. Ta Ngoc Vinh, domicilé dans la commune de Nghia Giang, province de Quang Ngai (Centre), a fait savoir : “Je suis venu demander un acte d’état civil de mariage pour ma mère. Je trouve que le nouveau siège est spacieux, le personnel est courtois et prévenant. Les dossiers ont été traités avec diligence et efficacité.”

Exonération et compensation des frais de scolarité : une politique humaniste

Photo : VNA/CVN

L’un des premiers fruits à cueillir de la révolution de la rationalisation de l’appareil du système politique est l’exonération des frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée. Le 28 février 2025, après l’écoute d’un rapport du gouvernement sur la préservation des équilibres financiers par la rationalisation de l’appareil, le Politburo a décidé d’exonérer tous les frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée dans le réseau d’écoles publiques de tout le pays à partir de la rentrée scolaire 2025-2026. Les élèves inscrits dans les établissements d’enseignement privés bénéficieront d’une aide partielle aux frais de scolarité.

Il s’agit non seulement d’une politique de l’éducation, mais aussi d’une politique de la sécurité sociale profondément humaniste, qui démontre systématiquement sa volonté de “prendre le peuple pour racine”, de placer les intérêts du peuple avant tout.

Les statistiques du ministère de l’Éducation et de la Formation montrent que le pays compte actuellement environ 23,2 millions d’élèves, dont 21,5 millions dans des établissements publics et 1,7 million dans des établissements privés, dont des millions d’élèves issus de familles pauvres et quasi-pauvres. Cela montre que le coût de l’éducation pèse encore lourdement sur des millions de familles, en particulier celles pauvres et quasi-pauvres, les zones reculées, les minorités ethniques et les travailleurs à faibles revenus.

Trân Thuy Duong domicilée dans l’arrondissement de Hà Dông, à Hanoi, s’en est réjouie. “C’est une excellente politique qui permet aux gens de se sentir bénéficier de l’aide”, a partagé cette mère de trois enfants, dont deux sont au collège, au lycée et un à la maternelle dans des écoles publiques.

Cette politique constitue une avancée importante dans la stratégie éducative du Vietnam. Elle poursuit les acquis de la révolution dans l’éducation, garantit l’égalité des chances en matière d’apprentissage et favorise la formation de ressources humaines de qualité. Elle témoigne également de l’aspiration à bâtir une société d’apprentissage tout au long de la vie, conformément à l’objectif du Parti : “ Un peuple riche, un pays prospère, démocratique, équitable et civilisé ”.

S’exprimant lors de sa visite de travail dans la province de Nghê An, le 25 mai, le secrétaire général Tô Lâm a souligné : “De son vivant, le Président Hô Chi Minh a accordé une attention particulière à l’éducation et à la formation de la jeune génération, celle qui perpétue la cause révolutionnaire. Le Parti et l’État ont toujours considéré l’éducation et la formation comme une politique nationale de première importance, une mission essentielle pour réaliser une percée dans le développement et la formation des ressources humaines de haute qualité pour le pays.” Cette affirmation souligne l’importance stratégique de l’éducation et la profonde signification humaniste de la politique d’exonération et d’aide aux frais de scolarité en faveur de la population.

Photo : VNA/CVN

À l’ère du numérique, l’exonération des frais de scolarité ne suffit plus. Le Vietnam lance la “généralisation de l’apprentissage numérique” pour doter tous les citoyens de compétences numériques et éliminer l’analphabétisme technologique afin que personne ne soit laissé pour compte à l’ère du numérique. Elle s’inspire du mouvement d’éducation populaire historique du pays, qui a joué un rôle crucial dans l’éradication de l’analphabétisme dans les années 1940. Aujourd’hui, ce mouvement numérique vise à permettre à tous les citoyens vietnamiens d’accéder aux connaissances et compétences numériques nécessaires pour participer pleinement à la société moderne, améliorer sa vie et édififier ensemble un pays prospère et heureux dans la nouvelle ère.

Élimininer l’habitat précaire - Ne laisser personne de côté

Éliminer les logements précaires et vétustes n’est pas seulement un programme de sécurité sociale classique, mais une décision politique historique, démontrant clairement la véritable nature révolutionnaire orthodoxe pour le peuple du Parti. Car le Parti et l’État se soucient non seulement des grands enjeux nationaux et des moyens de subsistance du peuple, mais aussi de chaque ménage, de chaque habitation de la population, en particulier des ménages vunérables, pauvres et quasi-pauvres, des familles bénéficiant de politiques scociales et des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé la devise constante du Parti : “Nous devons placer le peuple au centre de toutes les décisions, afin que personne ne soit laissé de côté sur le chemin du développement.”

Partant de ce point de vue, le mouvement “Unis pour éliminer les logements précaires et vétustess dans tout le pays” a été lancé, non seulement pour garantir le droit à un logement sûr - un besoin fondamental de l’homme - mais aussi représenter une expression vivante de l’esprit de gratitude envers les personnes méritantes, en diffusant des valeurs humanistes, l’esprit de grande union nationale, et démontrer la plus haute responsabilité du Parti, de l’État et de toute la société envers le peuple.

Selon le ministère des Affaires ethniques et religieuses, au 19 juillet 2025, le pays avait aidé à l’élimination de 266.511 logements précaires et vétustes, dont 231.513 nouveaux logements étaient achevés et 34.998 mis en chantier ou en cours de construction. Le gouvernement vise à achever les travaux à l’échelle nationale avant le 31 octobre 2025. Luong Thi Noi, domicilée à Thai Nguyên (Nord) a bénéficié d’une aide à la construction d’un nouveau logement dans le cadre du Projet d’élimination des logements précaires et vétustes, s’est émue : “Le bonheur est tellement grand que je n’ai pas pu dormir ces derniers jours. Après tant d’années de mal-logement, nous avons enfin un toit solide, à l’abri des intempéries.” Chaque maison en dur suscite également la confiance et la volonté de dizaines de milliers de personnes déshéritées de sortir de la pauvreté et de contruire une vie meilleure, matérialisant l’objectif de construire une société développée et humaniste.

Force est de constater que certaines des politiques et décisions majeures du Parti ces derniers temps, comme la rationnalisation de l’appareil organisationnel, l’exonération des frais de scolarité pour tous, l’éducation numérique populaire et l’élimination de l’habitat précaire sont autant d’affirmations de l’objectif suprême du Parti : servir le peuple, améliorer la vie matérielle et sporituelle du peuple.

C’est ce qui crée la source de force, inspire la confiance du peuple et son amour indéfectible pour le Parti, afin qu’il puisse continuer de conduire le pays vers une nouvelle ère, réalisant l’aspiration à construire un Vietnam puissant et prospère, à égalité avec les grandes puissances mondiales comme l’a toujours souhaité le président Hô Chi Minh.

VNA/CVN