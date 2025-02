Le chef du PCV reçoit le ministre cubain des Affaires étrangères

Photo : VNA

Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens se souvenaient, toujours avec respect, de la solidarité et du soutien sans réserve que Cuba a apporté au Vietnam. Il a exprimé sa confiance que le pays frère de Cuba, sous la direction avisée du Parti communiste de Cuba, continuera à surmonter résolument les difficultés et les défis et à réaliser de nouvelles réalisations dans la cause de la construction et de la défense nationales.

Il a souligné que pour le Vietnam, la solidarité, le soutien et la coopération avec Cuba constituaient une responsabilité et une moralité, non seulement pour le bénéfice des deux pays mais aussi une contribution exemplaire au mouvement progressiste dans le monde. Il a suggéré que les deux parties se coordonnent pour mettre en œuvre efficacement des projets de coopération dans les domaines de la production alimentaire et énergétique ; échanger et élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que la biotechnologie, la médecine et le tourisme ; continuer à mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération entre les deux Partis et les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Bruno Rodriguez Parrilla, pour sa part, a affirmé que Cuba considérait le Vietnam comme un modèle de réussite en matière d’innovation et de développement socio-économique selon l’orientation socialiste. Il a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam frère continuera à réaliser des réalisations encore plus grandes. Cuba attache une grande importance aux relations de coopération entre les deux Partis, créant une base et une orientation solide pour les relations bilatérales.

Solidarité et soutien

Le ministre cubain a été heureux d’informer le secrétaire général Tô Lâm des bons résultats de sa visite au Vietnam. Il a exprimé sa profonde et sincère gratitude pour la solidarité et le soutien concret que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont apportés à Cuba ces derniers temps, en particulier le soutien efficace dans l'agriculture et la sécurité alimentaire ainsi que la voix de soutien du Vietnam à Cuba lors des forums multilatéraux.

Il a hautement apprécié l'engagement à long terme des entreprises du Vietnam et leurs relations commerciales avec Cuba et le maintien de la position du Vietnam en tant que le plus grand investisseur à Cuba de l’Asie.

Les deux parties ont également réaffirmé leur détermination à approfondir davantage les relations exemplaires entre le Vietnam et Cuba, fondées par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro et cultivées par de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Ils ont convenu de continuer à mettre en œuvre activement et efficacement les engagements et accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, ainsi que les activités en 2025, "Année de l'amitié Vietnam - Cuba" pour célébrer le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1960-2025).

VNA/CVN