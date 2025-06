Le secrétaire général du Parti reçoit l'ambassadrice d'Australie au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Saluant la diplomate australienne, Tô Lâm a rappelé que l’Australie était l’un des partenaires stratégiques globaux les plus importants du Vietnam dans la région.

Il a exprimé le souhait que l’ambassadrice s’emploie à renforcer plusieurs axes de coopération bilatérale, en particulier: le dialogue politique et diplomatique; la connectivité économique, avec l'objectif de 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux et d'un doublement des investissements croisés; un partenariat renforcé en matière de sécurité et de défense ainsi qu’une coopération accrue dans l’éducation, la recherche scientifique, la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement et la transition énergétique.

En réponse, l’ambassadrice Gillian Bird a salué les efforts actuels du Vietnam en matière de réforme institutionnelle et de rationalisation de l’appareil administratif, aussi bien au niveau central que local, dans le but d’améliorer la performance de l’État.

Elle a affirmé que le gouvernement australien considérait le Vietnam comme l’un des partenaires clés de sa Stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040.

Elle a également encouragé les entreprises australiennes à intensifier leurs investissements au Vietnam.

VNA/CVN