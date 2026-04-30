"Attaque antisémite" à Londres : deux hommes poignardés dans la rue

Deux hommes de confession juive ont été blessés au couteau ce mercredi 29 avril à Londres, au Royaume-Uni. Un suspect a été arrêté. Dans la capitale, une série d'incendies et tentatives d'incendies criminels à caractère antisémite se sont produits ces dernières semaines.

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Les victimes, un trentenaire et un septuagénaire, selon la police, ont été poignardées à Golders Green, quartier où vit une importante communauté juive. Ces deux hommes "ont reçu sur place des soins pour des blessures par arme blanche. Ils ont été transportés à l'hôpital et leur état est stable", indiquent les forces de l'ordre dans un communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Un homme de 45 ans a été arrêté pour tentative de meurtre, et placé en garde à vue. Nous travaillons à établir sa nationalité et ses antécédents", ajoute la police, indiquant que l'unité antiterroriste serait chargée de l'enquête. "L'attaque antisémite à Golders Green est absolument révoltante. S'en prendre à notre communauté juive, c'est s'en prendre au Royaume-Uni", a déclaré le Premier ministre Keir Starmer sur X.

Le suspect neutralisé à l'aide d'un taser

Le dirigeant travailliste a remercié le groupe juif de surveillance du voisinage Shomrim North West London, dont les membres ont maîtrisé le suspect avant l'intervention de la police, et le service d'urgence bénévole à Golders Green, Hatzola, qui s'est occupé des blessés.

"Les déclarations du Premier ministre Keir Starmer ne sauraient se substituer à une lutte contre les racines de l’antisémitisme qui gangrène le Royaume-Uni", a affirmé le ministère des Affaires étrangères israélien sur son compte X, postant une vidéo de l'attaque. Le ministère a appelé le Royaume-Uni à "agir de manière décisive et urgente".

Le suspect a également tenté de poignarder des policiers -qui n'ont pas été blessés- et a été neutralisé avec un taser, selon la police de Londres.

Inquiétudes de la communauté

Plusieurs incendies et tentatives d'incendies criminels ont visé ces dernières semaines des lieux liés à la communauté juive dans le nord-ouest de la capitale britannique, sans faire de blessés.

La première de ces attaques à caractère antisémite a eu lieu fin mars contre des ambulances de Hatzola, suivie d'autres visant une synagogue dans le quartier de Harrow, ou encore le local d'une organisation caritative juive. Ces événements ont accru l'inquiétude de la communauté juive au Royaume-Uni, déjà traumatisée par l'attaque contre une synagogue de Manchester le 2 octobre 2025. Deux fidèles avaient alors été tués et trois autres grièvement blessés.

"La communauté juive de Londres est la cible d'une série d'attaques antisémites choquantes. L'antisémitisme n'a absolument pas sa place dans la société", a déclaré sur X le maire de Londres Sadiq Khan, condamnant une "attaque épouvantable contre deux juifs londoniens".

La police de Londres a renforcé ses patrouilles dans le quartier, où la présence policière était déjà accrue ces dernières semaines, a-t-il ajouté. "Nous sommes conscients de l'importante détresse et de l'inquiétude que cet incident est susceptible de provoquer, compte tenu du nombre d'incidents survenus dans le secteur", a souligné le commissaire Luke Williams.

La police a arrêté 26 personnes en lien avec les incendies et tentatives d'incendie survenus à Londres après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février. Les enquêtes ont été confiées à l'unité antiterroriste de la police. Les motivations des suspects n'ont pas encore été clairement établies mais la police enquête sur la revendication d'un groupe baptisé Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi) qui serait pro-Iran.

Un mur recouvert de portraits de manifestants tués dans la répression par les autorités en Iran a été la cible lundi d'un incendie, qui n'a pas fait de dégâts. Les locaux de la télévision en langue persane Iran International, chaîne classée organisation terroriste par Téhéran, ont aussi été visés par une tentative d'incendie.

AFP/VNA/CVN