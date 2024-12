Noël à Hô Chi Minh-Ville : une "forêt" de pins enchantée

Les habitants de Hô Chi Minh-Ville et d'autres régions auront l'opportunité de vivre des expériences exceptionnelles lors du festival de Noël 2024 : admirer les pins emblématiques de Dà Lat et Bao Lôc (hauts plateaux du Centre), assister à des concerts gratuits d'hymnes de Noël, s'immerger dans des séances de cinéma en plein air, et découvrir la magie de coffrets cadeaux géants et lumineux.

Un Noël magique à la Globale Fontain ! Du 20 au 25 décembre, immergez-vous dans l'esprit de Noël à la Globale Fontain, ville de Thu Duc. Au programme : ateliers créatifs, démonstrations culinaires, concerts enivrants et cinémas en plein air. Et pour rendre ces fêtes encore plus spéciales, nous offrirons 100 cadeaux à des enfants défavorisés de Tân Phu grâce au projet "Dessine ton rêve". Venez célébrer Noël en toute solidarité !

Hô Chi Minh-Ville se pare de ses plus beaux atours pour Noël. Cette année, plus de 300 pins, venus tout droit du Danemark, de Bao Lôc et de Dà Lat, transforment la ville en une véritable "forêt" enchantée.

Dans ce paysage féérique, une exposition d'art exceptionnelle met à l'honneur les œuvres de Dinh Duy Tôn. Sculptures en bronze et statues en acier inoxydable côtoient les pins, créant une ambiance unique où nature et art se rencontrent. Venez respirer l'air pur de la forêt et admirer ces créations originales. Chaque sculpture, chaque recoin de cette forêt enchantée murmure une mélodie de Noël. Les disques vinyles, diffusant des mélodies classiques, imprègnent l'espace d'une chaleur douce. Un voyage sensoriel à travers le temps et les traditions.

Au cœur de cette féerie, un coffret cadeau géant et lumineux attire tous les regards. Inspiré de l'architecture des églises vietnamiennes, il devient le symbole d'un Noël à la fois universel et profondément ancré dans nos racines.

Films en plein air et musique

Chaque soir, camBeat se transforme en une scène féérique où musique et danse se mêlent pour célébrer Noël. Le Rosie Band et le Black Lemon Band enflammeront la piste avec leurs reprises endiablées, tandis que les groupes de danse Kallus et Joker Kids Dance vous émerveilleront par leurs chorégraphies époustouflantes. Et pour prolonger la magie, camBeat se muera en cinéma en plein air les 24 et 25 décembre, offrant aux familles un moment de détente et de découverte avec des films scientifiques captivants. Une ambiance chaleureuse et festive garantie !

Dans le cadre d'un partenariat avec le Goethe Institut, le Science Film Festival Vietnam et Rolls-Royce Motor Cars, Artlive organise un événement de Noël exceptionnel. Au programme : concerts, performances de danse et projections de films scientifiques en plein air, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Les fêtes de fin d'année scintilleront d'une lumière toute particulière à camBeat. Le chœur Lumen Choir, avec ses 60 voix mélodieuses, vous fera vibrer au rythme de chants de Noël traditionnels et de compositions originales. Entre deux concerts, laissez-vous tenter par les délices culinaires proposés par le chewDot et le bar, où vous retrouverez vos marques préférées. Une soirée magique où musique, gastronomie et convivialité se mêleront.

Ce Noël, camBeat vous invite aussi à célébrer la créativité ! Entre deux concerts du Lumen Choir et les délices du chewDot, laissez libre cours à votre imagination lors d'ateliers de poterie et de création de parfums. Une occasion unique de réaliser des cadeaux personnalisés et de vivre une expérience artistique inoubliable.

Texte et photos : Minh Thu/CVN